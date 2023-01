El jugador israelí Ethan Deloya ya no forma parte de la disciplina del Pinta B Es Castell, según ha podido confirmar esta redacción.

Deloya, que llegó al club menorquín el pasado verano, ha sido 'cortado' por el Pinta B Es Castell, que lo anunciará mediodía de este domingo, según la hoja de ruta que ha previsto la directiva de la entidad.

Desde Es Castell «agradecen» al jugador su «compromiso y dedicación», y aseguran que su «comportamiento ha sido ejemplar», deseándole «lo mejor» para el futuro. Ethan, en los ocho partidos que ha jugado en Liga EBA con el Pinta B Es Castell, ha promedidado un punto y algo más de un rebote por partido, cifras que se advierten insuficientes en función de las necesidades del equipo.

La entidad que preside Tomeu Vanrell, que durante la semana previa incorporó al base esloveno Jan Sagadin (que debutó en la derrota contra el Plus Ultra Roser, del pasado sábado, donde Ethan ya no jugó), se encuentra atenta al mercado y no descarta, en breve, efectuar un nuevo movimiento e incorporar un pívot para cubrir la baja que genera la salida de Ethan.