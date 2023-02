Siempre fieles. Si existe un factor que convierta al Menorca en un club diferencial en relación al resto de la liga es su afición, puesto que además de los elevados índices de afluencia que registra el Pavelló, no hay un solo partido a domicilio en que el equipo no disfrute del calor de la grada; y Salou no fue una excepción | B.M.