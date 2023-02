Robert Sarver ya es historia en los Suns

La NBA ha aprobado la operación de venta del equipo de baloncesto de los Phoenix Suns a Mat Ishbia y se espera que la transacción se cierre esta semana. La fecha límite es el jueves. De esta forma se da por cerrada la era de Robert Sarver en la franquicia finalizando un proceso que desencadenó una investigación de la ESPN en la que tras varios meses de entrevistas se concluyó que el propietario del Mallorca había incurrido en comportamientos racistas y misóginos.

Tras abrir la NBA una investigación paralelara para confirmar o desmentir esta situación, la conclusión final fue la de dar validez a las investigaciones iniciales por lo que se decidió suspender a Sarver por el periodo de un año y multarle con diez millones de dólares. El propietario de la franquicia tuvo «una conducta que claramente violaba las normas comunes del lugar de trabajo, como se refleja en las reglas y políticas del equipo y de la Liga», indicaba el informe.

A raíz de esas conclusiones, Sarver decidió poner a la venta los Suns por un precio de 4.000 millones de dólares, operación que estas últimas horas ha sido aprobada por la NBA. John Gambadoro, periodista de Arizona Sports, informa que el nuevo propietario, Mat Ishbia y su hermano, Justin, serán dueños del 57% del equipo por el pago que valora a los Suns en cuatro mil millones y que se debería cerrar la operación durante la jornada de este martes. Tres propietarios minoritarios del actual grupo de accionistas del equipo, incluido Jahm Najafi, no venderán ninguno de sus títulos.

La participación de Robert Sarver es del 37% y se estima que percibirá por su parte del accionariado un total de 1500 millones de dólares. La venta de por un valor de cuatro mil millones es la operación más notable en la historia de la NBA. Joe Tsai compró los Brooklyn Nets y el Barclays Center por 3.300 millones de dólares en 2019, y Tilman Fertitta adquirió los Houston Rockets por 2.200 millones de dólares en 2017.

Sarver se ha liberado de esta forma del equipo de baloncesto, pero sigue siendo propietario del Real Mallorca, circunstancia que en principio no va a cambiar. La pasada semana, en la última intervención del CEO de negocio del club balear, se especificó que «todo sigue igual» y que Sarver continúa siendo el máximo accionista y que este escenario se mantendrá. Indicó también que el norteamericano sigue atento a la situación del club y que en la Isla es el presidente Andy Kohlberg quien está más encima del día a día, pero que esto no resta ni interés ni poder de decisión por parte del empresario de Arizona. Lo que ha cambiado es la presencia de Robert Sarver en la Isla. Antes de que la ESPN hiciera pública su investigación, el propietario viajaba habitualmente a Palma, pero a raíz de ese caso decidió no volver a hacerlo. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora una vez cerrada la venta de los Suns?