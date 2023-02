Javi Zamora alza la voz. El entrenador del Hestia Menorca, después del partido que su equipo perdió en la velada del sábado en Maó ante el Cornellà (76-83), se ha mostrado muy crítico con el colectivo arbitral, tanto por las decisiones que sufrió el conjunto menorquín en el citado partido, como por otra serie de actuaciones ocurridas con anterioridad.

En ese sentido, la final de Copa contra el Tizona, que concluyó con triunfo burgalés, fue otro de los momentos ‘álgidos’, pero entonces Zamora optó por un discurso cauto, prudente, que sustancialmente rechazó abundar en la polémica (a pesar del ingente e inexplicable diferencial de tiros libres lanzados por parte del posterior campeón en relación al cuadro menorquín).

Al contrario que ahora. Ha llegado el momento de cambiar el tono y la forma. El ex entrenador de Estudiantes y seleccionador nacional de formación, cuya sensación de indefensión, según se desprende de sus palabras, crece a medida que se amontonan las semanas, no pide «que nos regalen nada», pero sí exige un «respeto» que por otra parte no percibe de parte de los responsables de impartir justicia.

Dolido

«El Cornellà es un equipo más veterano que nosotros, pero cualquiera que haya visto el partido, ha visto lo que ha pasado; independientemente del resultado, de la derrota, estamos llegando a un punto complicado... Nos pitan una técnica al banquillo por celebrar una buena defensa; luego otra, por sentarme en mi sitio, en el banquillo, estando ellos (los árbitros) a 30 metros; a Joshua lo han sacado del campo, nos pitan tres faltas consecutivas en ataque...», revisó Zamora, con semblante enojado, tras el partido contra el equipo barcelonés.

Pero el entrenador del Hestia Menorca no limitó su queja al contexto en que se maneja su equipo. El madrileño considera que la coyuntura «va más allá» y evocó al desagradable episodio que se dio hace escasos días en un partido femenino entre dos equipos catalanes, donde uno de los jueces vejó y humilló a una joven jugadora en pleno partido.

«He tenido la suerte de entrenar muchos años en baloncesto femenino y hace poco se dio una situación muy desagradable en un partido con ciertas actitudes... y lo que debemos hacer es unirnos. Clubes, jugadores, entrenadores, nos tenemos que unir... hay que reaccionar ante situaciones de este tipo; sobre todo, porque nosotros somos profesionales que trabajamos siete días a la semana para venir aquí a trabajar lo mejor posible y competir, y no merecemos que haya personas que vengan a despreciarnos; a tratarnos con desprecio, a hablarnos con desprecio y a mirarnos con desprecio».

«La semana pasada echaron a dos compañeros en Gran Canaria... los entrenadores tampoco tenemos muchas más herramientas que centrarnos en nuestro trabajo, pero sí creo que es buen momento, porque se está cruzando cierta línea, para pedir respeto», continuó Zamora, que quiso dejar claro que «no pido que me piten menos faltas, ni entro a enjuiciar criterios... ellos (los árbitros) dominan el reglamento y hacen su trabajo lo mejor posible, pero sí que pido respeto para mis jugadores. Algunos están disgustados por el trato... más allá del partido, son jugadores profesionales que tienen que centrarse en su trabajo».

«Me gustaría que hubiese una reflexión, que se nos escuchase... a los entrenadores, a los clubes, y que dejásemos de sufrir este trato», insistió Zamora. El técnico del Hestia Menorca, poco dado a hablar de los arbitrajes, considera que ahora es «buen momento, después de lo que ha pasado en Cataluña, de alzar la voz y decir basta ya». «Somos profesionales, los entrenadores, entrenadoras, jugadores, jugadoras... solo tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, como todo el mundo. Lo único que pedimos es respeto y un trato digno», concluyó el entrenador del Hestia Menorca.

Al margen de su parecer sobre el problema arbitral, Javi Zamora también hizo referencia, al ser preguntado sobre ello, al partido de la próxima jornada ante el Prat, equipo con el que ahora comparte el liderato el conjunto insular. «¿Importante? Para nosotros todos los partidos lo son», dijo el técnico, convencido además de que el retorno de Edwin Jackson, «el mejor anotador de la liga», incide, al que se espera para esa cita, «nos dará ese chorro de ilusión, de empaque y de experiencia tan importante en según qué situaciones». «El partido ante el Prat será muy importante, pero de aquí al final de liga todos lo serán», finalizó Zamora.