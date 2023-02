El base menorquín del Real Madrid Sergio Llull Melià no podrá jugar más en la Copa del Rey 2023 que se disputa en el Palau Olímpic de Badalona a causa de la lesión que sufrió en la rodilla izquierda este jueves en el partido de cuartos de final ante el Valencia Basket.

«Tiene el ligamento lateral interno afectado y tenemos que esperar a las pruebas para ver el alcance. Evidentemente no va a poder participar más», lamentó Chus Mateo ante los medios este viernes. El técnico madridista recordó que el de Maó «es parte del alma de este equipo». «Le echaremos de menos, pero es lo que hay, no queda otra que mirar hacia delante, tenemos jugadores suficientes para tratar de sacar las semifinales con éxito», puntualizó el entrenador merengue, sin confirmar cual de los tres jugadores no inscritos el jueves (Alberto Abalde, Rudy Fernández o Eli Ndiaye) reemplazará a Llull en el roster blanco, aunque tiene una «idea» de quién puede ser.

Mateo también cree que lo que le pasó a Llull, que sufrió el percance en el segundo cuarto en un lance con el jugador esloveno Klemen Prepelic, pudo revertir negativamente en su equipo, que hasta entonces dominaba el encuentro. «Una lesión afecta y el momento fue importante porque estábamos jugando bastante bien y un abajo sí que nos vinimos, pero hay que salir adelante independientemente de los contratiempos», analizó Mateo al respecto. Recordar que el Madrid dejó ir una cómoda renta de puntos y el Valencia incluso tuvo el tiro ganador en la última acción del partido.

El Madrid se mide este sábado, en la primera semifinal, con Unicaja. Y deberá hacerlo sin Llull.