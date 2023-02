La reacción del Pinta B Es Castell es evidente. Dos victorias en tres partidos desde la llegada de Oriol Pagès, la más reciente, el pasado domingo en pista del Pajarraco CB Santfeliuenc (78-79), líder de grupo y al que se abortó una racha de once triunfos seguidos.

Un resultado que revitaliza, aritmética y moralmente, a un equipo que todavía reside fuera del objetivo. En cualquier caso, la convicción en que este cristalizará a la conclusión de la fase regular, para lo que restan siete partidos, es absoluta en el vestuario de Es Castell.

Así lo exponen Biel Torres y Javier ‘Tuky’ Bulfoni, dos de los principales referentes de un colectivo que ha dado con la fórmula para reencontrar el camino de la victoria. Para ambos además, ganar en pista del Santfeliuenc, hasta la fecha líder intratable del segmento C-2, lejos de surgir como una sorpresa, se analiza como un paso más en la evolución del equipo.

«Sí, esperaba poder ganar al Santfeliuenc, se están haciendo las cosas bien, el equipo juega ordenado, con unas normas, tanto en ataque como en defensa y cada jugador ha entendido lo que necesita el grupo, por lo que no tenía dudas de que podíamos ganar; de hecho, veía más fuerte al Valls, ante el que estuvimos ahí, que al Santfeliuenc, que sí, es un equipo intenso, la verdad, pero creía en nosotros», evalúa en ese sentido Biel Torres.

El ala-pívot mallorquín, que hizo dobles figuras en la victoria que repercutió para romper la racha del líder (20 puntos y 11 rebotes recogió su estadística) considera que, a estas alturas, el Pinta B Es Castell «puede ganar a cualquiera, no hay que dar ningún partido por perdido».

Cuestionado sobre la metamorfosis que ha experimentado el equipo, Torres incide en que «Oriol Pagès tiene mucha experiencia, en Liga EBA, en LEB Plata, ha estado en dinámica ACB… todo suma. Recuerdo mi etapa en el Hestia Menorca, que tenía siempre un pormenorizado ‘scouting’ del rival… con él jugamos de manera muy ordenada, que por el perfil que tiene el equipo, con gente muy joven, es lo que corresponde, un juego controlado, todo está muy sistematizado… quizá a otros equipos les conviene jugar de modo más anárquico, pero nosotros necesitábamos este tipo de control».

Restando siete partidos para concluir la fase regular, y con el equipo situado a dos victorias del objetivo, Torres rechaza sucumbir a las cuentas, a cuantos triunfos reclamará burlar el descenso o la eliminatoria por eludirlo. «No hacemos números, solo nos centramos en el siguiente entrenamiento, y no debemos olvidar que con el Santfeliuenc solo fue una victoria más; sí, nos da más moral, pero tiene el mismo valor que haber ganado al colista», revisa el jugador mallorquín, que, en el epílogo de su intervención, no tiene dudas de que el Pinta B Es Castell materializará la permanencia. «Sí, confío en ello, tal vez nos dormimos un poco y en esta liga no puedes relajarte», concluye el palmesano, bastión en puntos (16 de promedio), rebotes (6.8) y valoración (17) de Es Castell.

Bulfoni

Otro de los rostros top del equipo menorquín, ‘Tuky’ Bulfoni, también esboza un discurso positivo en relación al corto-medio plazo del proyecto insular de Liga EBA. «La verdad es que el equipo ha dado un cambio, es una pena que tengan que suceder estas cosas, pero a veces son necesarias», anota el argentino, en clara alusión al relevo técnico, que precipitó el despido de Gino Rovellada el pasado día 7. «Con la llegada de Oriol (Pagès) los ánimos han cambiado, y se está demostrando en el arranque de este nuevo ciclo», abunda al respecto.

Sobre la sorprendente e impactante victoria conseguida hace un par de días en pista del Santfeliuenc, Bulfoni precisa que «el básquet es así, tiene estas cosas». «Entrenamos bien durante la semana, preparamos bien el partido, que fue súper duro, ellos defendieron muy fuerte pero supimos igualar las fuerzas y siempre confiamos», observa el jugador.

Bulfoni, cuya experiencia le sugiere que en absoluto es momento, a pesar de este reciente 2 de 3 en triunfos, de sucumbir a la autocomplacencia, admite que «creemos en la permanencia». «Estamos convencidos de que podemos salvarnos, más después de esta victoria contra el líder, pero está claro que no se pueden bajar los brazos en ningún momento».

Corregido el balance de derrotas en esta secuencia más reciente de la liga, el siguiente desafío del Pinta B Es Castell pasa por enderezar su trayectoria en casa, donde no se gana desde el pasado mes de octubre. «Estoy seguro de que en casa, a la larga, volveremos a ganar; ahora tenemos un partido fuera, que será de gran exigencia, y luego el Barça en casa, seguro que podemos ganarle, pero en realidad nos quedan partidos durísimos y lo que tenemos que hacer es ir partido a partido, no pensar más allá e intentar y siempre ganar», finaliza ‘Tuky’ Bulfoni, un tipo que, aún a pesar de no haber decidido sobre su futuro, pues todavía no se sabe si su etapa en Es Castell se prolongará un año más, dará todo para que el proyecto que preside Tomeu Vanrell conserve su condición de equipo EBA para 2024.