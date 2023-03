Si bien se apresuraba ayer el revolucionario técnico del Pinta B Es Castell, Oriol Pagès, en quitar trascendencia excesiva al encuentro de este mediodía (12h) en casa ante el potente Barça, segundo clasificado en la Liga EBA– argumentando que se trata de un partido más a nivel clasificatorio–, no hay duda que este partido entre menorquines y barceloneses es muy esperado entre la afición insular y la propia plantilla local, inyectada tras tres de cuatro triunfos y transformada desde la llegada el ex ‘coach’ del Hestia Menorca. Una victoria del conjunto de Es Castell alimentaría todavía más la permanencia directa y matemática en Liga EBA, cuando restan cinco jornadas para cerrarse la fase regular y a los insulares aún les quedan enfrentamientos con rivales directos.

Con la baja todavía confirmada de Carlos Sintes, la duda de Gerard García– que se cortó en un dedo y no se ha ejercitado– y las gripe de Biel Torres y Gastón Fredes– que confía Pagès que estén hoy recuperados–, el Pinta B quiere aprovecharse de su mejoría en la pista y a nivel mental para intentar sorprender o al menos sacar de sus casillas baloncestísticamente a los representantes de la factoría Barça. Un equipo que aterriza en la Isla plagado de talento, calidad individual, físico y desparpajo. Muy diferente a un Pinta B que quiere implantar su experiencia en pista.

Oriol Pagès

El preparador del Pinta B empezó hablando del buen ambiente y convicción en el vestuario para esta cita. «Cuando ganas tres de cuatro partidos te ves capaz de ganar a cualquiera pero viene un ‘equipazo’, de jugadores de gran proyección y dotados físicamente», decía, Pagès. «Nos hemos preparado bien esta semana y usaremos nuestras armas; confiamos más en nosotros claro pero hay que tocar de pies en el suelo y saber que debes hacer muy bien las cosas ante el segundo para ganar», avisaba. Para ganar al Barça B, analiza Pagès, «debemos igualar su nivel físico, en cuanto a velocidad del juego, siendo capaz de responder a su talento individual en el 1x1 y no permitir tiros abiertos». Y en ataque, «lograr hacer lo que sabemos y también en otra dimensión. Son muy grandes y tocará intentar buscar siempre lo mejor y llevarnos el encuentro a 5x5», abundaba, confiando, a la vez, «que el Barça no tenga su mejor día. Si tienen talento y además están acertados serán difíciles de parar».

En cuanto a la permanencia, un Pagès al que no le gustan las calculadoras sí reconocía que cada triunfo, «es un paso más para la salvación y si se gana hoy y se pierde los cinco partidos posteriores, promocionamos o bajamos. Ganar hoy sería otro ‘pasito’ pero no deja de ser uno más ni definitivo, pase lo que pase», sostiene el catalán. Aún en zona de ‘play out’, «un triunfo más no nos basta aún y ganar suma claro y si perdemos, a preparar las cinco finales que nos quedarán, ante rivales de nuestra liga y de un peso doble», cerró, antes de vérselas ante los Elhadji Sarr, el gigante nigeriano, James Nnaji, o Dayan Nessah, entre otros.