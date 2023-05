El Hestia Menorca no solo contará con el respaldo de toda la Isla en la histórica cita de este sábado en el Pavelló ante el Rioverde Clavijo La Rioja, el partido definitivo por el ascenso a LEB Oro, sino que también algunos exjugadores del club, como el base de Maó Xavi Hernández, que en esta última temporada ha jugado en el Salou (y militó en el Menorca de 2018 a 2021) y brinda su respaldo al conjunto de Javi Zamora con mensajes de apoyo a través de su cuenta de Twitter.

En la misma, Xavi, que se muestra totalmente «convencido» de que el Menorca no fallará (más después del +8 que cosechó en el partido de ida) y de que materilizará el éxito de reubicar el baloncesto menorquín «donde merece estar, que es, mínimo, la LEB Oro», precisa Xavi, muy «seguro» del triunfo insular, y que alaba asimismo a la «gente del club», «magníficas personas que siempre me han tratado de maravilla», anota, Xavi, y desvela que estará en el Pavelló, animando como uno más, en la que debe ser una jornada histórica para el básquet y el deporte menorquín. Otros ex del equipo como Raül Timoner y Adri Méndez también han mandado sus mensajes de apoyo al Menorca.