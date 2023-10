«El segundo cuarto marca claramente el partido tras un primero algo desordenados pero aguantando el marcador pero el siguiente fue muy malo», lamentó Pagès tras el partido. Para el ‘coach’ hubo «muchas pérdidas y permitiendo mucha canasta fácil al rival en contraataque y rebote de ataque y no supimos pararlo de ninguna manera. No encontramos ni buenos tiros ni el acierto y luego defender», analizaba el técnico, aún en tierras mañas. «Sí que a partir de aquí se tiró de honor y en la reanudación mejoramos sobre todo desde la defensa, situándonos incluso a seis. Pero cuando tiras de la heroica debe salir todo perfecto para remontar». En resumen, cerraba Pagès, «un poco decepcionados porque el segundo cuarto no es digno de este equipo pero esto puede pasar a inicio de temporada. Toca aprender porque trabajamos bien, pese a este lunar del segundo cuarto», cerró.