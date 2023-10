Javi Zamora definió el encuentro ante el Rioverde Clavijo como un «partido muy duro en el que han primado las defensas durante muchas fases del partido”. El entrenador del Hestia Menorca admitió que su equipo tuvo muchas dificultades para atacar, incluso en los primeros compases. “No estábamos con esa frescura para ser agresivos al aro. En el primer cuarto ya hemos desperdiciado dos o tres situaciones bajo canasta que nos habrían hecho entrar en el partido un poco más alegres», declaró.

Zamora quiso poner en valor el enorme esfuerzo realizado por sus pupilos: «Quiero que mis jugadores estén felices a pesar de estar dolidos por la derrota. Han mostrado un compromiso con el baloncesto, con la afición, con el club y un respeto por el rival que es de engrandecer».

El preparador explicó que algunos jugadores tuvieron que conducir cinco horas en la noche del sábado para llegar a Logroño y mostró su agradecimiento también a las personas que ayudaron al club. En especial a Héctor Durán y a Marta Monreal, que se desplazaron para ayudar al equipo en preparación física y fisioterapia. «El equipo tenía presente a todo el mundo que se quedó en Menorca y no pudo asistir y, por supuesto, a la afición», reconoció. «La insularidad llena de orgullo a todo el club, pero hay cosas que no dependen de nosotros», lamentó.

Sobre el encuentro, Javi Zamora reconoció que el Clavijo ganó de forma merecida en la pista, pero dejó un mensaje para la reflexión: «La felicidad a veces no viene solo de ganar, viene de tener empatía, de poner facilidades, de intentar competir en situaciones de igualdad, pero no me quiero explayar, simplemente quiero felicitar a los chicos y al rival».