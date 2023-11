Javi Zamora ha analizado en la mañana de este jueves el partido que su equipo, el Hestia Menorca, juega este domingo en Maó contra el Club Ourense Baloncesto, un equipo que es sexto clasificado de LEB Oro (4-2) y que está entrenado por un técnico que dejó huella en la Isla, el leonés Félix Alonso, en virtud de su paso por el Jovent hace algo más de una década. Un partido especial, como todos los que juega el equipo menorquín al cobijo de su hinchada, y con un duelo de banquillos que promete.

Momento

«Estamos en la antesala de un partido muy importante para nosotros. Estamos compitiendo bien ante rivales de nivel y es también un momento para reafirmarnos en algunas cosas y de tratar de encajar ciertas piezas que puedan ayudarnos a dar un pasito más en la competición. Hemos tratado de incorporar en dinámica a Jacob (Grandison), que llegó en una semana complicada, con dos partidos muy seguidos, con apenas entrenamientos. Creo que esta semana servirá para ubicarle e integrarle mejor en la dinámica de equipo».

Defensa

«Hemos hablado sobre esa solidez defensiva que tratamos de imponer en las últimas jornadas y que el pasado domingo ante el Gipuzkoa, también por mérito del rival, no estuvimos tan sólidos como quisimos, y hemos hablado sobre como poder encontrar el ritmo en ataque que más nos convenga y sobre todo, de reencontrarnos con nuestra gente y de hacer de Bintalfa una fiesta cada día y tratar de conseguir la tercera victoria».

Ritmo de partidos

«Nunca sabes si te beneficia jugar entre semana y tener partidos más consecutivos o tener más tiempo para preparar un partido. Aunque creo que ahora lo que necesitamos es entrenar, por lo que comentaba, para acoplar a Jacob y perfilar su rol dentro del grupo. Si bien es cierto que jugó ante el Coruña tras entrenar solo un día y se le vio bien, y después, ante el Gipuzkoa, después de haber tenido más sesiones, le costó un poco más… a nosotros nos viene bien entrenar ahora y creo que lo estamos aprovechando para trabajar cosas que necesitamos».

Rival

«Ourense es un equipo muy potente, que está entrenado por uno de los técnicos con más experiencia en las ligas FEB, están perfectamente acoplados, un equipo equilibrado, con dos jugadores que manejan los ‘tempos’. Tienen a Sergio (Llorente) que es una de mis debilidades, un base joven pero con mucha experiencia, que está entrando en ese periodo de madurez, que está llevando al equipo a competir en estas primeras jornadas. Junto con Javi López, forman la pareja de bases nacionales que mejor se complementa de la liga; además, tiene grandísimos tiradores, como Kacinas, como Palazuelos, el propio Samu (Rodríguez) en el ‘4’, jugadores que pueden abrir el campo, muy físicos, jugadores como Jawara, que está con problemas, como Gill… en definitiva, jugaremos contra un grupo muy compensado».

Clave

«Tenemos que intentar volver a dominar el rebote, a controlar ese aspecto del juego, que en San Sebastián no lo conseguimos y que para nosotros es importante para poder correr y manejar los tiempos. Hay que tratar de controlar sus flujos de anotación, que no estén cómodos, que no anoten fácil, que sus tiradores no cojan rachas y que los jugadores que generan situaciones de pick’n roll no estén cómodos».

Todos OK

«Estamos todos bien, operativos, salvo algún catarro poco importante, y estamos todos preparados para vivir otra gran jornada en Bintalfa, que este año está siendo especial, cada jornada es importante con nuestra gente, sobre todo por la ilusión y el empuje que nos están mostrando. Espero que podamos ofrecerles un buen trabajo y un buen partido, como la semana pasada».