Clevin Hannah no jugará este domingo con el Hestia Menorca ante el HLA Alicante, en partido correspondiente a la jornada 11 de LEB Oro, y que al equipo de Javi Zamora le sobreviene tras encadenar cinco derrotas consecutivas y caer al último lugar de la clasificación.

Ha sido el propio entrenador madrileño del Hestia Menorca quien ha comunicado la ausencia del base norteamericano, en la mañana de este viernes en rueda de prensa. Hannah, según ha indicado Zamora, ha solicitado permiso al club para viajar a Estados Unidos, a causa de un problema familiar. Lo hizo tras la derrota del miércoles ante el Real Betis en Sevilla.

En principio, el jugador estará de vuelta en la Isla el próximo lunes, por lo que solo causará baja para un partido. Javi Zamora ha reconocido que no poder contar con Hannah en el duelo ante el Alicante «es un serio contratiempo», pero alude también a la capacidad que siempre ha mostrado el grupo para revitalizarse y saber sortear cualquier contratiempo.

Por otro lado, Zamora ha confirmado que Eric Demers, sin jugar por lesión desde la jornada 2, podría retornar a una convocatoria con motivo del partido de este domingo contra el Alicante. El escolta cuenta con el alta médica, si bien el 'alta deportiva' dependerá de las sensaciones del jugador en las próximas horas.

El Menorca no decidirá si reactiva a Demers hasta el preámbulo del duelo contra el cuadro alicantino. 'Zamo' ha querido dejar claro que el club no precipita su reaparición para paliar los efectos de la baja de Hannah, en el sentido de que una decisión no es vinculante con la otra.