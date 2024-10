Sergi Llufriu, capitán de Sa Tintina Es Castell Es Castell, ofrece su punto de vista sobre el nuevo curso y del próximo partido, primero del mismo, en que se enfrentarán este domingo a mediodía en la Isla a un clásico de la Tercera FEB como es el CB Vic.

¿Cómo afrontan esta temporada? Quizá tengan una de las mejores plantillas de sus últimos cinco años en Tercera FEB?

—Bueno, contamos con ilusión, ganas, pasión y sobre todo compromiso, la cual es la identidad y filosofía del club. El trabajo de toda la gente que hay detrás del proyecto, no se ve, pero ya sea a nivel personal o profesional se acaba viendo reflejado en los jugadores. Así afrontamos esta nueva temporada sin ningún tipo de presión, la pasada temporada realizamos una gran año y sabemos que quedamos mejor de lo que se esperaba de nosotros, así que al final cada temporada es una incertidumbre, por que los otros equipos también se preparan, año a año, así que afrontamos el nuevo reto con humildad e ilusión.

A priori cuentan con un gran equipo...

—Hay que ver al final jugador por jugador, es verdad que tenemos un gran equipo, las cosas como son, no hay que dejar de ser humildes, pero toca ser realistas y tener en cuenta el factor de que te respeten las lesiones, la adaptación de los jugadores al proyecto, que juguemos compenetrados y nos entendamos en la pista, incluso en el aspecto deportivo el llegar a tener suerte, es un factor también a tener en cuenta y evidentemente eso no quita que tengamos una de las mejores plantillas de la historia de nuestro club.

Está claro que en Es Castell ha encontrado su casa, ¿Qué supone formar parte de este club?

—Para mí, Es Castell es el mejor club humano en el que he estado, es un equipo que ha dado mucho por mí y viceversa. Al final, cuando estás a gusto en un lugar, lo acabas considerando tu casa, así que no me voy a mover de aquí, si no fuera por motivos personales o por incapacidad deportiva. Formar parte de este club para mí es un privilegio y un premio a todo el esfuerzo que he hecho desde que tenía 14 años yéndome de Menorca.

¿Cómo ve el proyecto a medio-largo plazo de Sa Tintina Es Castell? ¿Le ve futuro?

—Considero que seguirá creciendo a medio plazo de manera exponencial, por que hemos dado un salto de calidad, teniendo jugadores de mucho prestigio, de nivel LEB Plata, y al final cada año estamos cosechando mejores resultados, haciendo que la gente se vuelque más con este proyecto, así como también creo que la cantera seguirá creciendo en los próximos años y llegaremos a más socios, moviendo masas tanto a nivel del pueblo como de Menorca. A largo plazo, pues sinceramente no te sabría decir, ojalá pudiera decirte que dentro de quince años, pero si se siguen haciendo las cosas con estas ganas e ilusión, más el apoyo del pueblo y patrocinios buenos, pues cualquier proyecto tiene futuro, así que con constancia, todo se consigue.

Por último, ¿Como plantean el partido del domingo? El Club Bàsquet Vic siempre es un hueso duro de roer…

—Planteamos el partido como un reto, siempre lo digo, la liga es partido a partido, ya veremos que nos depararán los próximos encuentros, pero lo primero es el Vic. Reforzaremos los puntos débiles que tenemos ahora mismo como equipo y vamos a intentar dar el 100% como siempre. Yo como capitán, me voy a encargar de que la gente salga con el cuchillo entre los dientes y morder. Cada partido es una final y debemos ir paso a paso, cada vez un poco más y sí, sabemos que es un hueso duro de roer porque siempre confecciona buenas plantillas.