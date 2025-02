Tras dos enfrentamientos, uno en Copa España y otro de liga en el Pavelló Ciutat de Castelló, el Hestia Menorca se acabó llevando el triunfo en su tercer choque de la temporada contra Amics Castelló. Y de qué forma lo hizo.

El conjunto que entrena Javi Zamora alcanzó su momento de juego más álgido de todo el curso para llevarse la octava victoria en liga, lo que le permite establecer una distancia de 3 partidos respecto al descenso a falta de lo que hagan sus rivales directos este fin de semana. Por el momento, ya tiene el average ganado a Castelló, que va estar en su misma lucha, al derrotarlo por una diferencia de 24 puntos, (90-66). Sin duda, el mejor partido de los menorquines hasta la fecha.

Menorca hizo acto de presencia con el mismo quinteto que asaltó el Pazo dos Deportes Paco Paz la semana anterior. Lo que funciona no se toca, debió pensar Zamora. Y eso que los primeros ataques fueron algo grises por parte del conjunto local, como reconocería posteriormente su entrenador. Ejemplo de ello era un Jalen Cone negado en el tiro de tres. El escolta estadounidense era capaz de encontrar buenas posiciones que no lograba convertir en lanzamientos efectivos. No obstante, sus compañeros estaban atentos bajo el aro y sacaban auténtico petróleo en las segundas oportunidades, como bien avalan los 18 puntos obtenidos en este tipo de situaciones, los mismos con los que cerraba el primer cuarto (18-12). El rebote se convirtió a la postre en un factor determinante que acabaría por desequilibrar el encuentro.

El momento de Figueras

El crecimiento de Hestia Menorca en las últimas semanas viene acompañado de un paso adelante de Pol Figueras. El ex de Obradoiro está viviendo un momento dulce disfrutando en la pista y haciendo las delicias de la grada con su juego. El catalán ve pases que otros no pueden avistar y dibuja jugadas que el resto no se atreve ni a imaginar. Sus 8 asistencias —idénticos puntos— son solo una prueba más de la importancia que adquiere en el ataque insular.

En este apartado, también cabe resaltar a los ‘killers’ del este: Marko Lukovic y Pavlin Ivanov. El segundo se enchufó justo antes del descanso con una racha de tres triples consecutivos para enterrar cualquier intento de remontada de los visitantes, que llegaron a ponerse 19-21. El búlgaro sentenciaba así un parcial de 17-5 que dejaba las cosas 38-26, justo antes del primer triple de Cone en su sexto intento con el que el partido se iba al descanso 41-32. El ex de los California Golden Bears se mostraba algo ansioso por su falta de acierto en la noche de este sábado, algo que su entrenador supo ver al instante. Es por ello que Zamora le transmitió tranquilidad haciéndole entender que «el fallo forma parte del juego» y que «debe disfrutar del error».

Sin piedad

Golden Dike se erigió en el faro de energía de Hestia Menorca en el arranque de la segunda mitad. Su espíritu y agresividad en las disputas defensivas, aunque a veces pecara de un exceso de ímpetu que le hacía cometer alguna que otra falta evitable, se contagiaron al resto del equipo, que fue directo a la yugular de un Amics Castelló herido de muerte.

A Lukovic le dio por pisar el acelerador y empezó a tirar desde la línea de 6,75 como si le fuera la vida en ello. El balance final arroja un 71,4% de acierto en el triple en sus 7 intentos. Casi nada. Uno de sus tantos exitosos lanzamientos (57-39) provocó el tiempo muerto de un Frederic Castelló completamente desbordado. El técnico nacido en Vall de Uxó comentaba en la previa que la clave del partido iba a estar en qué equipo sería capaz de dominar a los jugones del otro. Pese al férreo marcaje de Joan Faner sobre Cone, Lukovic e Ivanov estaban para cubrirle las espaldas y no dejar rastro de la visita de Castelló a Bintalfa.

El triunfo (90-66) coloca a Menorca en décima posición a la espera de que se celebren el resto de partidos de la jornada y confirma que lo de Ourense no fue un espejismo, ni muchísimo menos.