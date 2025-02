Si su fichaje por el Ciudad de Huelva del grupo oeste de Segunda FEB se hacía oficial la noche del martes, Raül Timoner ya se entrenaba ayer por la tarde con sus nuevos compañeros en el Pabellón Carolina Marín.

El canterano de Jovent y FC Barcelona tenía «muchas ganas» de emprender esta nueva estapa. «Es la oportunidad que estaba buscando», asegura Timoner, cuyo objetivo es gozar de «protagonismo» en la categoría de bronce del baloncesto español.

«No ha sido un paréntesis»

Después de haber estado en dinámica Primera FEB y disputar algún que otro minuto en Copa España y en liga ante Morón y Estudiantes, Timoner considera que este corto periplo en la Isla no ha sido ni mucho menos un «parentésis», sino una «oportunidad».

«No ha sido un paso a un lado ni nada. Firmé por el club y, como me prometieron, tuve poco minutos, que es lo que ahora busco en Huelva», aclara el base de Alaior. «Mola mucho entrenar y aprender, pero al final lo que más me gusta es competir y en Huelva tendré la oportunidad», insiste.

«Mucha gente puede considerar que no es una oportunidad y que no vale la pena, pero creo que es lo mejor que podía hacer», afirma sin tapujos respecto a su estancia en casa. «El simple hecho de que ‘Zamo’ me llamase y me dijera ‘¿te interesa?’ significa mucho. Esta oportunidad no llega todos los días y él es quien más me ha ayudado», asegura sobre el que hasta ahora era su entrenador.