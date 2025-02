El capitán del Real Madrid, Sergio Llull, analizó el enfrentamiento de cuartos de final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Baxi Manresa (18.30h.) para la televisión del club blanco en las horas previas a su estreno en la competición.

«Hay que ser conscientes de que solo hay un partido en cuartos de final contra el Manresa, que está jugando muy bien», avisa, a la vez que confiesa que la Copa «es una competición especial porque se define un título en tan solo cuatro días». «El equipo está con muchas ganas e ilusión», afirma.

El cuadro merengue llega enrachado a la cita al encadenar ocho victorias seguidas en Liga, lo que ha permitido a los de Chus Mateo colocarse en lo más alto de la clasificación. El natural de Maó explica que el equipo «está más compenetrado» y «los jugadores nuevos ya están adaptados».

Contra sus orígenes

Su primer partido en el torneo que se celebra en Gran Canaria le enfrentará al equipo por el cual abandonó la Isla para continuar su formación: Manresa. «Me gustaría que hubiera sido otro rival porque solo puede ganar uno y voy a intentar que sea el Real Madrid», reconoce Llull.

«Jugar contra el Manresa es especial porque allí me formé como persona y jugador. Si no hubiera pasado cuatro años allí, no hubiera llegado hasta aquí», recuerda el insular sobre su paso por el club catalán.

Experiencia

El base mahonés, que busca superar las siete Copas que lograron el mítico Juan Carlos Navarro o el que fuera su capitán durante muchos años en el Madrid, Felipe Reyes, asegura que puede «aportar la experiencia de haber jugado muchas Copas del Rey» al vesturario.

«Sé cómo funciona el torneo. Para los jugadores nuevos les puedo servir de ayuda y darles algún consejo. Tienen que ser conscientes de que en la Copa puede pasar de todo y nadie te va a regalar nada», alerta.

Es por ello que el equipo lo afronta como «tres finales»: cuartos, ‘semis’ y final. No hay más. «Es un tramo importante de la temporada. No vale de nada lo que hemos hecho hasta ahora porque en la Copa da igual si se llega primero o segundo. Puede pasar de todo. Es un torneo que si lo ganas te da mucha confianza para seguir adelante», sentencia.