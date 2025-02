El capitán del CB Morón, Luis Parejo (Almería, 1989), no podrá estar liderando a los suyos en su visita a Bintalfa. El formado en ‘La Fábrica’ del Real Madrid sufrió una factura en su muñeca izquierda la semana de las ventanas FIBA del pasado mes de noviembre y su reaparición está programada, en un principio, para la semana que viene. Por lo tanto, podrá preparar con plenas garantías el determinante choque por la permanencia ante Grupo Alega Cantabria en casa correspondiente a la próxima jornada, ya correspondiente al mes de marzo. Así pues, Parejo, quien «nunca había estado tanto tiempo fuera de la pista», tiene la espinita clavada de no poder jugar ante Menorca, un encuentro «marcado en rojo en el calendario» del conjunto sevillano. «También lo estaba el de casa, que se nos escapó. Menorca, que tiene un equipazo, es un rival de nuestra liga, pero ahora mismo estamos bastante separados en cuanto a victorias», señala. «Vamos con la mentalidad de competir y por qué no llevarnos esa primer triunfo fuera de casa», indica.

El líder de Morón empujará a sus compañeros desde casa al no tener todavía el alta médica. Desde que cayera lesionado está asumiendo un nuevo rol que le transfiere aún más liderazgo, si cabe. «La situación es muy complicada y a nivel personal la estoy sufriendo muchísimo. Intento empujar y ayudar tanto al entrenador como al equipo. Doy mucho apoyo y muchos consejos, ya que estando fuera se ven otras cosas que cuando estás jugando son más difíciles de ver», explica.

El escolta andaluz transmite a los chicos, muchos jóvenes e inexpertos en una categoría tan dura como la Primera FEB, esa «responsabilidad» necesaria para competir. Además, no ve la hora de volver a vestirse de corto con tal de devolver al Pabellón Alameda «todo ese cariño y esa fuerza» que transmiten. «Ya es hora de darles una alegría», concluye.