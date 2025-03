El reencuentro de los hermanos Alderete, el regreso de Javi Zamora a la que fue su casa, la vuelta de Víctor Arteaga y Emil Stoilov al feudo colegial... Son solo algunos de los muchos alicientes que depara el Movistar Estudiantes-Hestia Menorca de hoy (12h.) ya de sobra conocidos por la afición menorquina.

Sin embargo, hay otro que pasa un tanto desapercibido, que es el enfrentamiento como capitanes entre dos grandes amigos formados en la cantera del Ramiro de Maeztu: Adams Sola contra Diego Alderete. Ambos son hijos deportivos de Zamora y pertenecen a la fantástica generación 2000 del ‘Estu’.

De todos los componentes de esa camada, Sola es el único —además de Dovydas Giedraitis, escolta lituano indispensable en el Zalgiris Kaunas de Euroliga— que no ha pasado por el Hestia Menorca en algún momento. Hasta el ucraniano Andriy Grytsak (Defensor Sporting de Uruguay) llegó a echar una mano al equipo insular la última pretemporada.

No obstante, eso no significa que Sola no guarde un vínculo especial con los excolegiales en la Isla. «Somos muy buenos amigos y nos conocemos de hace mucho tiempo. En verano, cuando ya no hay partidos, aprovecho para ir a Menorca y así pasamos mucho tiempo juntos», reconoce el capitán del Estudiantes.

Tratándose de un encuentro «marcado en rojo», Sola cree que es «divertido» que tanto él como Diego sean los capitanes de ambos conjuntos. «Siempre es un partido que afronto con especial ilusión», añade Sola. «Es bonito jugar contra tus amigos, gente con la que llevas jugando desde que tienes once años. Es un partido serio e importante porque tenemos la obligación de ganar, pero siempre nos lo pasamos muy bien jugando unos contra otros», explica el joven combo.

Vuelta a los orígenes

Aparte de Diego y otros compañeros, Sola se medirá a Javi Zamora, el entrenador que más le mimó en su etapa formativa en el Antonio Magariños, la cancha que acoge este choque liguero de forma excepcional.

«Es un muy buen entrenador. Para mí ha sido muy importante durante mi etapa de formación», confiesa Adams a la vez que alaba su labor. «El baloncesto profesional es muy difícil y obviamente durante todas las temporadas hay momentos buenos y peores. Ha habido partidos que han perido por muy poco. Si no fuese por eso estarían más arriba incluso», apunta.

Por su parte, ‘Zamo’ no se olvida ni de Adams ni de Héctor Alderete, su otro pupilo. «Ya nos hemos enfrentado durante estas dos temporadas otras veces. Héctor y Adams han sido muy importantes en mi carrera y ahora lo son en mi vida», subraya el técnico. «Antes de los partidos no solemos hablar mucho, pero durante seguro que nos decimos alguna cosa. Los adoro y espero que jueguen muchos años en la ACB con el club de su vida», señala.