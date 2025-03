La ajustada victoria del Fuenlabrada sobre el Hestia Menorca (92-89) el pasado mes de diciembre en el pabellón Fernando Martín no solo sirvió para que el conjunto madrileño se pusiera colíder de la Primera FEB.

Dentro de la familia Durán, Edu vivió una gran alegría al decantar a su favor el particular duelo que comenzó ganando Héctor desde que ambos empezaran a coincidir la temporada pasada en la categoría de plata del baloncesto nacional. En el caso del primero, hablamos de uno de los mejores jugadores del Fuenlabrada y, por ende, de la liga. Al hablar del segundo, lo hacemos sobre el ‘culpable’ de la gran preparación física de los jugadores del Hestia Menorca.

Edu y Héctor Durán son dos primo hermanos que comparten apellido y mañana (19.30h) se enfrentarán en Bintalfa por segunda vez este curso. Edu, uno de los escoltas del momento en la categoría, viene de cascarse un auténtico partidazo en el triunfo de su ‘Fuenla’ contra el Valladolid (95-82): 22 puntos y seis triples.

No obstante, Edu espera haberse reservado alguno que otro para Bintalfa. «Ojalá me haya reservado los máximos posibles, aunque no tengo ni idea de cuantos he guardado para el sábado. Si no me he reservado ninguno pero ganamos el partido, lo firmo ahora mismo», cuenta entre risas un Edu que solo piensa en sumar una nueva victoria para su equipo. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de celebrar alguno de sus aciertos desde la línea de 6,75 metros delante de Héctor, el jugador madrileño lo descarta con cierta chanza. «Héctor es familia, tampoco es plan de celebrarlo en su cara», bromea dentro de ese pique sano que tienen ambos. «Luego le daré un beso y un abrazo e iremos a tomar algo», afirma Edu.

Preparador a distancia

No obstante, Edu tendrá que esperar a volver a Madrid en el vuelo del equipo para poder brindar con Héctor. Y es que el principal responsable de la preparación física del Hestia Menorca trabaja en remoto desde la capital, una dinámica que lleva practicando desde que entrara en el cuerpo técnico de Javi Zamora al inicio de la temporada 2022/23 con tal de poder compaginar sus funciones con otras tareas profesionales desde su lugar de residencia. Esto le permite moverse por la Península y acudir a varios partidos del equipo para que los chicos sientan su presencia y acompañamiento.

El trabajo de Héctor arranca en la Isla, a donde se acerca en pretemporada para «conocer al equipo» y «ver cómo respiran los jugadores». Durante el transcurso de la temporada está en constante comunicación con el entrenador asistente y también preparador físico, Lipe Cristóbal, con quien ya tenía alguna experiencia previa en equipos femeninos de categorías inferiores, y del fisioterapeuta Adán Febrer con tal de «establecer los entrenamientos semanales».

«Planifico los entrenamientos individuales para cada jugador y le comento brevemente a Lipe cada uno de ellos», resume Héctor sobre sus funciones esenciales en el club, permaneciendo atento a «posibles incidencias» que obliguen a introducir modificaciones. «Que una persona como Lipe supervise y ejecute lo que yo mando es lo más importante y el verdadero éxito», asevera el que coincidiera con Zamora en las categorías inferiores del Estudiantes, consciente del gran esfuerzo físico que los insulares deben realizar para poder desplegar su intensa presión por toda la pista. «Por el tipo de entrenamiento que hace Javi, la parte física es fundamental para poder aguantar», corrobora Héctor.

Gran momento de ilusión

Aunque aún no hayan podido coincidir en el mismo club —ni en el trabajo individual de pretemporada, pese a sopesar la idea—, el hecho de estar compitiendo al máximo nivel en Primera FEB supone más que un logro para ambos.

«Al final me he criado con él y es una pasada verle en la misma liga que yo, es lo mínimo que se merece. Debería estar más arriba porque es un gran profesional», indica Edu. «En lo que más pensaba después de nuestro primer partido en contra era en hacernos una foto al final», confiesa Héctor.