Con todos sus jugadores disponibles y un Sergio Llorente «cada vez más integrado» en la dinámica del equipo, el Hestia Menorca promete dar batalla esta tarde (19.30h) al Baloncesto Fuenlabrada, uno de los equipos punteros de la categoría, para cosechar la que significaría su sexta victoria en los últimos siete partidos en Bintalfa.

Después de visitar el Magariños y sucumbir al todopoderoso Estudiantes (82-69), el conjunto insular afonta la segunda parada de su particular Tourmalet de marzo con ganas de redimirse y recuperar su consistencia. Eso pasa porque los pupilos de Javi Zamora estén totalmente concentrados contra el Fuenlabrada en «aspectos defensivos de rebote y lucha» al mismo tiempo que tratan de que «el ataque fluya buscando los mejores tiros posibles».

Así lo considera el preparador local, para quien la solidez no es sinónimo de acierto. «El acierto nunca depende de uno. Buscar la consistencia en la racha o en el acierto puede provocar cierta frustración», explica Zamora. De esta manera, el equipo debe hacer un ejercicio de paciencia a la hora de circular la pelota para acabar encontrando las mejores situaciones posibles para sus tiradores.

Otro transatlántico

Recibir a un Fuenlabrada que lleva las mismas victorias que el último rival del Hestia Menorca y está inmerso en plena lucha por el ascenso directo tampoco parece ser la mejor ayuda para recuperar sensaciones.

El cuadro dirigido por Toni Ten busca su quinto triunfo consecutivo de la mano de un Edu Durán —antiguo militante del Alcázar de Liga EBA en la temporada 2010/11, como bien recordaba ayer un lector— que llega enchufadísimo a la cita. No obstante, el técnico castellonense no podrá contar con el jovencísimo pívot Yannick Nzosa, a quien considera su «mejor defensor» y «protector de aros». «Nos da cosas especiales que son imposibles de equilibrar», afirma Ten, quien alude a la «solidez defensiva» colectiva para contrarrestar el ataque menorquín.

En ese sentido, el resto de jugadores darán un paso adelante. «Fuenlabrada tiene grandísimos tiradores, uno de los mejores bases de la liga, grandes interiores... Es un róster completísimo. En este tipo de partidos creo que tenemos que centrarnos en nosotros y saber qué queremos», subraya Javi Zamora.