Jornada intersemanal esta noche (20.30h) para el Hestia Menorca en el Multiusos Fontes do Sar, donde se enfrentará al Monbus Obradoiro en Santiago de Compostela y en una semana larga de partidos, que cerrarán los menorquines el fin de semana recibiendo al Real Betis. Fase dura en el calendario de la Primera FEB para los de Javier Zamora, hoy rindiendo visita a un ‘nuevo’ Obradoiro que está apretando las clavijas para regresar a la Liga ACB. El Hestia afronta la cita tras dos derrotas seguidas– ante otros dos ex Liga Endesa como Movistar Estudiantes y Fuenlabrada– por lo que el reto insular pasa por cerrar esta mini crisis, vencer a un grande y sí, atar cuanto antes la salvación matemática, mirando de reojo unos Play off en los que si se quiere estar, se debe superar a uno de los transatlánticos de la competición.

Ello ante un Monbus Obradoiro que aspira a meter presión a los equipos de la zona alta y que podría recuperar hoy a Álvaro Muñoz y Millán Jiménez. Junto a los ex Hestia, Stevic y Arroyo, destacan las últimas incorporaciones con el reto de acabar arriba, como la del base Alex Barcello, que la 23-24 promedió con el Gipuzkoa 19,6 puntos. Palabras de Javi Zamora «Se antoja superduro esta noche, ante uno de los equipos con el ‘róster’ más competitivo de la categoría, con un basket sensacional y un equilibrio que han encontrado entre ataque y situaciones defensivas, siendo cada vez más sólidos», avisa Zamora, viendo a un Obradoiro centrado en el final de curso, «y con el reto claro de volver a la Liga ACB. Hoy es un reto difícil pero la ilusión es ser lo más competitivos posible y ante Fuenlabrada fue vibrante, complicándole las cosas, como línea a seguir», proseguía, pidiendo para esta noche, «ser sólidos atrás, parando sus flujos ofensivos». Abundaba Zamora en que Obradoiro es quizás, para él, el equipo «más largo, en cuanto a rotaciones, con dos superanotadores, de los mejores de la liga en el perímetro; otros con una gran experiencia e interiores de mucho conocimiento. No notan la rotación, siendo una apisonadora cuando aprietan. Pero debemos centrarnos en nosotros», invitaba, viendo clave, «ser más sólidos en los tableros, el rebote será clave. Y no perder nuestro registro y fluidez en ataque como la primera parte con Fuenlabrada, con la cara más competitiva si queremos opciones de victoria». Todo ello dentro de un marzo complicado, comprimido y decisivo, donde el aspecto mental coge elevada trascendencia. «Los jugadores tienen claro el objetivo desde el día 1, con experiencia en la liga, quedando mucho y cada partido diferente y puedes sorprender. Ya sabíamos de este mes duro con estos rivales pero no hay que perder la ambición, como si fuera el último partido». El apunte Alonso: «Hestia está en un gran momento» En un análisis del rival ayer en la rueda de prensa celebrada en Galicia el entrenador del Monbus Obradoiro, Félix Alonso, quiso recordar que el otro día, Hestia Menorca, «iba 18 arriba contra Fuenlabrada, dominando. Ahora mismo están en un muy buen momento de forma, juegan muy bien, plantean muchas defensas alternativas que te llevan a la confusión. Son la cuarta mejor defensa en puntos por posesión del campeonato», avisaba el que fuera entrenador del Opel Jovent Alaior en la extinta LEB Plata. En pleno análisis de los menorquines, dijo Alonso que, «defensivamente, te obligan constantemente a pensar, a no cometer errores, a tener un control del ritmo del partido. Ofensivamente, ahora tienen a Cone, que está jugando a un nivel extraordinario. Nosotros ya lo sufrimos, nos metió 30 puntos allí, algunas de ellas de muchísimo mérito», subrayó, consciente que «estamos en una posición en la cual no nos podemos permitir el lujo de fallar».