Javi Zamora dice basta: «Hay que reflexionar sobre lo que está pasando»

Las más que controvertidas decisiones arbitrales vividas durante el encuentro contra el Betis, a las que se añadió una surrealista situación en la que Hughes se disponía a lanzar los tiros libres de la antideportiva señalada a Jalen Cone cuando realmente le tocaba hacerlo a Renfroe, acabaron por despertar una gran indignación en Javi Zamora.

«Jalen Cone se va del partido con una técnica y una antideportiva cuando ha habido otra exactamente igual sobre Marko Lukovic después», apuntaba, a la vez que rememoraba otras situaciones parecidas. «Recuerdo un partido en el que un compañero (entrenador) recriminó que un equipo había jugado con seis jugadores en los últimos segundos y aún se llevó una regañina, como si fuésemos nosotros críos», proseguía. «¿Sois tres (árbitros) y no podéis hablarlo? Y aún nos comemos otra técnica. Es que se nos van cuatro puntos», puntualizaba.

A su vez, Zamora revelaba el gran impacto que había tenido esa decisión en Cone. «Estaba llorando en el vestuario por su afición, el trabajo que hace y el esfuerzo que pone. ¿Qué podemos hacer?», clamaba.

«Hasta aquí»

El entrenador local verbalizó su enfado en rueda de prensa reclamando «nuevas soluciones» para ayudar al colectivo arbitral. Según el preparador madrileño, los colegiados de la liga se están excediendo en sus actuaciones al quebrantar la barrera de respeto que se presupone entre el equipo arbitral, los jugadores y los cuerpos técnicos. «El otro día, un compañero no acaba el partido porque pide un tiempo muerto y no se lo dan. Otros no han acabado el partido hasta tres veces. Me gustaría que nos sentásemos a reflexionar sobre lo que está pasando», expresaba en su comparecencia.

«No contentos con estos partidos, todavía nos regañan. Intento ser correcto siempre y nunca voy a levantar la mano para señalar a nadie personalmente. Pero creo que alguien, en algún momento, tiene que decir ‘hasta aquí’», señalaba el ex de Estudiantes.

«Tenemos el privilegio de vivir de esto, pero... ¿dónde está el espíritu de intentar ser mejores? Es una liga en la que cada año está subiendo el talento y se parece a la de hace 15 o 20 años», se preguntaba Zamora levantando la voz.

«Las aficiones, los directores deportivos, los presidentes, las directivas y los jugadores estamos viendo esto. No solo los entrenadores», recalcaba.