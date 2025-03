El Hestia Menorca sigue con su mala racha en Alicante

El entrenador del equipo menorquín reconoció que la de este sábado no fue la mejor tarde de su equipo. Y no dudó en catalogar el choque en Alicante como el peor del campeonato. «Ha sido un partido muy duro para nosotros. Hay que felicitar al HLA Alicante por la victoria, por la manera de conseguirla y por el magnífico ambiente que había en el pabellón. No me gustaría olvidarme de dar las gracias a la afición que se ha desplazado aquí. Como es habitual, nuestra afición hace un gran esfuerzo y nosotros tenemos el gusto de brindarle un esfuerzo, una actitud y una lucha que, por momentos, sí hemos puesto, pero sí es verdad que nos ha faltado energía. Hemos hecho el peor partido de la temporada en el peor momento posible, cuando llegamos a la recta final. Espero que nos sirva para acudir a ese sentimiento de responsabilidad que debemos tener todos, yo el primero, como cabeza visible del equipo, y poder en estas ocho jornadas brindar a nuestra acción otro tipo de partido».

Javi Zamora ahondó más en el análisis y en los conceptos básicos que explican el 96-68 final: «Creo que hoy ellos han abierto el partido con mucho acierto y nosotros no hemos encontrado la manera de defender el pick and roll. Nos hicieron mucho daño con el short pop y el pick and pop que nos sacaba a nuestros grandes fuera a defender el perímetro. A través de esas situaciones se han generado muchas ventajas de all the way. Los tiros abiertos, aunque no han sido los primeros de sus tiradores, han encontrado premio y nos ha costado mucho entrar al partido. Hemos intentado alguna alternativa táctica en la segunda parte, pero ellos ya tenían muchísima confianza. Han sabido encontrar los momentos para hacer incluso más holgada la renta de lo que en un principio parecía. Nos castigaban cada error con canasta. Nos han colapsado mucho en ataque y hemos perdido muchos balones».

Para rematar, el técnico del Hestia Menorca puso ya su punto de mira en el siguiente duelo: «Es un partido que debemos olvidar cuanto antes. Tenemos que ponernos a trabajar con la cabeza en el Grupo Alega Cantabria. Vamos a apelar al espíritu de Bintaufa, a nuestra afición, una de las mejores del baloncesto nacional y a estar juntos y unidos para sacar el objetivo adelante».