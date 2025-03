Cantabria, un duelo a vida o muerte para el Hestia Menorca

Ganar o ganar. No hay otra opción posible para el Hestia Menorca en el partido (19.30h) que supone la primera de sus ocho finales para conseguir una permanencia que se ha complicado en este último tramo.

Ante el Grupo Alega Cantabria, el equipo de Javi Zamora debe deshacerse del bloqueo mental que vivió su momento álgido el pasado fin de semana en Alicante.

«Hay días en que las cosas no salen como uno quiere. Uno de cada cinco partidos en esta liga acaban con una diferencia de +20. Nosotros no estamos habituados a esas situaciones porque intentamos agarrarnos siempre a la cancha y mostrar una cara competitiva, una lucha y una actitud que consideramos innegociable», trata de analizar el técnico madrileño.

Segunda visita a Bintalfa

Cantabria llega al Pavelló Menorca con un entrenador que ya sabe lo que es vencer en dicha pista esta temporada: Lolo Encinas. La destitución de David Mangas y la consecuente incorporación del entrenador guipuzcoano a mitad de curso han provocado que el conjunto de Torrelavega salga del descenso y mande al hoyo a su exequipo, el Real Valladolid del menorquín Agustí Sans.

Precisamente, el técnico del conjunto cántabro ha tomado el camino inverso al del menorquín este verano. «Fue la primera persona que me escribió. Ha sido poco tiempo con él, pero hicimos buena relación. Siempre hablaba cosas buenas de aquí (Cantabria), igual que de la Isla y no me gustaría nada jugarme el descenso con Valladolid. Ojalá los dos podamos salvarnos y meter algún equipo más ahí abajo», desea un Lolo Encinas que puede convertir hoy al Hestia Menorca en ese equipo.

El vasco es el primer entrenador en rendir visita a la Isla dos veces esta temporada. Por tanto, puede ser el primero en conquistarla en dos ocasiones, lo que daría un balón de oxígeno tremendo al cuadro de Torrelavega y hundiría a los insulares.

«Es de estos partidos que valen doble. El average es muy cortito, por lo que meter otro equipo ahí, con el calendario que nos queda, sería muy importante para nosotros», apunta el mismo Lolo.

Con Regi Johnson y Littelson en un gran momento, Buzlic (MVP de la jornada 25), Hansel Atencia ahora de base y Germán Martínez liberado en el ‘2’, el Grupo Alega Cantabria quiere pescar en el río revuelto de Bintalfa.