El Hestia Menorca afronta los dos encuentros más importantes de la temporada

El Hestia Menorca afronta estas próximas dos jornadas 29 y 30 de la Primera FEB 2024-25 en el Pavelló Menorca probablemente los dos encuentros más importantes de la temporada, en su anhelada lucha por subsistir un curso más en la categoría de plata española. El conjunto dirigido por el madrileño Javier Zamora recibe de manera consecutiva en Bintalfa a Gipuzkoa Basket y a Cartagena CB; dos encuentros marcados en rojo cuando restan tan solo seis jornadas para cerrarse el campeonato liguero y los insulares se encuentran a tres victorias del Amics de Castelló, en el corte del descenso a Segunda FEB.

Y en el Pavelló Menorca lo tienen muy claro. Dependen de sí mismos para, cuanto antes, atar la salvación, de cada año más cara. Sabedores en la Isla que se tiene ganado y holgadamente el ‘basket average’ con el Castelló del ciutadellenc Joan Faner, si los de Zamora vencen los dos próximos partidos y los castellonenses ninguno o tan solo uno, la permanencia será un hecho ya numérico. Si Hestia vence a Gipuzkoa y Cartagena y Castelló pierde los dos porque sumaría 12 triunfos por 7 del Amics, a falta ya de cuatro partidos. Y si igual se ganan los dos en Maó y los valencianos ganan uno, porque se quedarían con 12 y 8– a falta de cuatro encuentros– aunque con el ‘average’ suyo y siempre y cuando no se produjeran, llegado este caso triples empates en este puesto clasificatorio.

Rivales con mucho en juego

No serán tarea fácil las dos victorias en estas próximas dos jornadas de locales ya que, tanto Gipuzkoa Basket como Cartagena CB pretenden dar guerra hasta el final, en su lucha por ser equipos de Play off de ascenso a la Liga ACB. En el caso del rival de pasado mañana, tras dejar atrás su la mala racha de derrotas, el equipo donostiarra avista la posibilidad de acceder a Play off, reto de inicio de curso. Para ello, al mejor pívot de la pasada jornada– Josip Vrankic, con 30 val, 25 puntos (8/11 T2), 4 rebotes y 10 faltas recibidas–, se le han ido uniendo N’Guessan (lesionado), el ‘killer’ Dashion Smith y el último en llegar, el joven ‘cuatro’ malagueño procedente de la NCAA, Jesús Carralero. Gipuzkoa está ahora a dos triunfos de acabar con los mejores y no puede fallar en Maó; como Cartagena, hoy en Play off aunque en el corte.