El gran desafío del Hestia: superar en casa al Cartagena para la permanencia

«Se está jugando no entrar en descenso, juega en su casa y tiene un plus. Tenemos que tener la tranquilidad de tener el objetivo cumplido pero no la relajación. Ser intensos y seguir creciendo para competir al nivel que demanda la liga». El director deportivo del Odilo Cartagena, Pepe García, hablaba de esta manera anteayer mismo en Onda Regional sobre el encuentro que su equipo de Primera FEB juega este Sábado Santo en el Pavelló Menorca.

En referencia directa y pensando en el choque de hoy en la Isla, García aseguraba que para materializar su complicada entrada en los Play off por el título, «la clave va a estar en ganar un partido lo antes posible para que el equipo vuelva a su senda de trabajo y resultados. Si lo hacemos, vendrán mas victorias», avisaba el DT del conjunto cartaginés.

Para García sería algo soñado: «Es un sueño increíble que puede darse y está en nuestras manos. Va a ser dificilísimo porque todos los equipos contra los que vamos a jugar se juegan mucho, tanto en el descenso como en los playoff», dijo, con la mente en Maó.