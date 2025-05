Joan Faner dice adiós a la liga y descendiendo de categoría «con la conciencia tranquila»

No ha sido ni mucho menos el epílogo deseado ni para el Amics de Castelló en el plano colectivo ni para el director de juego y capitán ciutadellenc, Joan Faner, en el aspecto personal e individual. Además de confirmarse el pasado fin de semana en su derrota en Sevilla y ante el Real Betis la pérdida de la categoría de Primera FEB para el cuadro castellonense y tras una década en la categoría de plata, se le añadió, personalmente, el adiós a las pistas para Faner en lo que resta de curso, tal y como confirmó ayer al mediodía a «Es Diari» él mismo.

«Yo ya he acabado de jugar esta temporada», adelantaba ayer el menorquín a este diario, tras salir de su visita al traumatólogo y antes de realizarse más pruebas la semana entrante. «Tengo la costilla rota sí pero las imágenes no son muy claras y con un próximo TAC veremos la evolución», señalaba.

Entre lamentos

«No nos han salido las cosas como esperábamos este año», decía Faner, a la hora de valorar el doloroso descenso a Segunda FEB. «Yo estoy tranquilo conmigo mismo porque he intentado dar siempre mi cien por cien pero así es el deporte y este año nos ha tocado vivir su parte más negativa», lamenta el insular, añadiendo encima que, «acabar lesionado no es como uno querría acabar una temporada, con la impotencia de no poder ayudar al equipo», relataba desde Castelló.

Sin embargo, continuaba Faner, «todos somos conscientes de que se tiene que dar la cara hasta el último partido. Y el equipo sigue haciendo su trabajo, como buenos profesionales; sobre todo por respeto al club, a la liga y a nuestros aficionados», cerraba el director de juego, al que le llega una época de meditar sobre su futuro que, eso sí, seguirá en las pistas. «Al menos esta es mi intención», dejó caer, como siempre, dando la cara.