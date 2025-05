Agustí Sans, el menorquín que se enfrentará al Hestia: «Ganará el que consiga dominar el ritmo»

A apenas dos días de que el Hestia Menorca juegue el partido más importante de su corta historia, la Isla entera está volcada con el equipo. Toda, salvo un menorquín: Agustí Sans (Maó, 1995).

El base mahonés del Real Valladolid, que promedia 4,7 puntos y 3 asistencias en 18 minutos de juego a lo largo de las 33 jornadas de liga (todos los partidos disputados), afronta la última jornada como una «oportunidad» para cerrar una campaña muy complicada. De ganar, certificaría una sufrida permanencia delante de toda su afición.

¿Cómo se encuentra? ¿Ha comenzado la semana mentalizado en la final del viernes?

—Es un partido muy complicado porque a ninguno de los dos equipos nos gustaría estar en esta situación.

Está claro que será un partido muy emocional en el que yo creo que el inicio será clave para ambos, ya que venimos de perder y en malas dinámicas. Un mal inicio puede jugar bastante con la situación.

Lo más complicado será el control de las emociones, algo que para mí lo será incluso un poquito más. No me gustaría que Menorca bajara, pero al final tengo que defender a Valladolid y jugaré para ganar, obviamente.

Imagino que si le llegan a decir a principio de temporada que se jugaría la permanencia contra el Hestia Menorca, no se lO creería.

—No, no. Además, Menorca también estaba muy bien hace diez jornadas. Ninguno de los dos se esperaba estar abajo.

Da igual lo que haya pasado durante la temporada. Ambos equipos nos la jugamos a un partido y puede pasar cualquier cosa. El equipo que consiga borrar todo lo ocurrido durante la temporada y juegue mejor, ganará y se llevará la permanencia.

¿Y no cree que el hecho de que Valladolid se haya visto abajo toda la campaña les otorga un callo competitivo del cual Menorca tal vez carece al haber entrado justo ahora en descenso por primera vez?

—A todos mis compañeros les digo que lo veo como un Barça-Madrid: da igual cómo haya ido durante el curso y cómo llegue cada uno, que al final es un ‘Clásico’.

Menorca tiene una plantilla muy buena y jugadores con mucha experiencia. Si son capaces de resetear, nos lo pondrán muy difícil pese a que juguemos en casa.

Se espera un Pisuerga a reventar con prácticamente todas las entradas ya vendidas. ¿Jugar en casa marca la diferencia?

—Sí, claro. Obviamente es clave. Y como jugador quieres jugar estos partidos. También tenemos la opción de perder de un punto, que aun así... (risas).

Jugar con este margen es irreal, porque al final es un punto y es perder o ganar. Pero bueno, al final tenemos una oportunidad más que Menorca.

Puede que tengamos más presión al jugar en casa, pero bueno, creo que es algo compartido: el que pierda, desciende.

¿Su familia estará allí?

—No creo que puedan venir. Pero estarán pendientes de todo y supongo que apoyándome (risas). No sé si toda la familia lo hará, pero mi padre y mi madre, seguro.

Es su segunda bala para sellar la permanencia tras el choque de Ourense. ¿Jugaban con un ojo pendiente a lo que pasaba en la Isla?

—No, para nada. Sabíamos que necesitábamos ganar y lo bueno es que media hora después jugaba el Hestia Menorca.

Jugar fuera de casa este año es difícil y Ourense tenía opciones de playoff. Era obvio que nos lo pondrían difícil. En el último cuarto se fueron a diez puntos y ya fue complicado volver al partido.

Tener la bala del último partido en casa, ¿les quitaba cierta ansiedad en Ourense?

—Sí, sí. Cuando ganamos en casa a Cartagena, ya sabíamos que tendríamos estas dos oportunidades pasara lo que pasara.

Justo cuando perdimos contra Ourense, tanto el staff como la directiva y la plantilla queríamos borrar ese partido y centrarnos en esta nueva oportunidad. Era algo que habríamos firmado cuando perdimos tanto contra Morón en casa como el average con Cantabria.

Desde el cambio de entrenador, toda la plantilla nos hemos unido y tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Ahora solo falta ganar el partido.

En en el encuentro de Bintalfa estaba Lolo Encinas. Entremedias ha pasado Iñaki Martín y ahora Alejandro Paniagua. ¿Se espera un duelo similar al de la ida?

—Para nada. Menorca juega a un ritmo más lento y nosotros tenemos que intentar imprimirle un mayor ritmo. Esa será una de las claves, porque al final Menorca tiene muchos jugadores con varios minutos a sus espaldas. Jugadores como Arteaga pueden tener un mayor cansancio acumulado jugando una media de 32 minutos o así, me parece.

El ritmo, la intensidad y el físico serán claves para nosotros. Si dejamos que ellos dominen a partir de un ritmo lento, tendrán más opciones. En definitiva, el ritmo de partido será la clave de la victoria.

Por último, ¿qué sensaciones tiene a nivel personal en la previa de la última jornada tras una temporada tan dura?

—Arrastro una lesión desde hace dos meses y estoy forzando mucho para jugar. Estoy llegando al límite de que cuando se acabe el partido, tengo que plantearme qué hago con esta lesión.

Estoy forzando porque creo que el club se lo merece y llego con la ilusión intacta. He podido hacer buenos partidos con esta lesión, aunque está claro que no estoy jugando como me gustaría porque estoy condicionado. Pero de momento puedo jugar e intentaré ayudar en todo lo que pueda.