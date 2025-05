Recta final con todos los títulos en juego para los menorquines del Barça

Si hay algo en lo que los cuatro coinciden es en lo privilegiados que se sienten por trabajar en «el mejor club del mundo», según Joan Florit. «Estoy aprendiendo mucho y me siento un afortunado de disfrutar de esta experiencia con gente de un nivel humano y profesional increíble», expresa en un sentimiento compartido por Arnau. «Para mí es todo un lujo formar parte de La Masia por la estructura y los compañeros con los cuales comparto cuerpo técnico», subraya, haciendo hincapié en el hecho de coincidir con David Anglada. En su caso, Pau aún no es «consciente» de todo lo que está viviendo. «A veces vas con el piloto automático y no dices nada, pero todo esto tiene mucho valor», remata.