Manel Bonmatí, otro año en el Club Bàsquet Ciutadella Ponent

Suma y sigue en el idilio deportivo entre el preparador catalán residente en Ciutadella, Manel Bonmatí, y el primer equipo masculino del Club Bàsquet Ciutadella Ponent, de cara a la próxima campaña 2025-26 en la Liga Escribano Balear. Así lo confirmaba ayer a «Es Diari» el presidente de la entidad del Pavelló Municipal de Ciutadella, Miquel Rosselló, avanzando que Bonmatí dirigirá de nuevo al primer equipo.

«Pensamos que hemos realizado una muy buena temporada en la competición autonómica y por pequeños detalles tan solo no hemos podido disputar el encuentro de acceso a la Final Four (F4), por lo que estamos muy contentos», señalaba este miércoles el mismo mandatario ciutadellenc.

Zanjado un curso en el que el CB Ciutadella Ponent se ha quedado a las puertas de estar entre los mejores de las Illes Balears, las ideas de futuro junto a Bonmatí son claras. «Nuestra intención es la de mantener a casi todos los jugadores de esta temporada que hemos finalizado y de cara al próximo año se volverá a intentar la F4», advierte, Rosselló.

Avanzando a este diario que antes de las fiestas de Sant Joan habrá novedades en el primer equipo del ‘poli’, insiste el presidente en que, «objetivos más allá de la Final Four 2025-26 no los tenemos. No hay presión alguna y ya veremos qué pasa», zanja.