Sergio Llull deja la Selección: «Toca centrarme en mi club y dar un paso al lado»

El base menorquín del Real Madrid y de la selección española, Sergio Llull, confirmó este lunes su adiós al combinado español, por lo que el jugador de Maó no jugará este próximo verano el Eurobasket 2025 que se disputará en Letonia, Chipre, Polonia y Finlandia, entre el 27 de agosto al 14 de septiembre.

El jugador formado en sus comienzos en La Salle Mahón, de 37 años, ha defendido la camiseta de la selección nacional, de la que era el actual capitán y con la que debutó en agosto de 2009, un total de 173 ocasiones, lo que le sitúa en el decimoquinto puesto histórico de jugadores.

El director de juego menorquín dejará la selección con un gran palmarés después de sumar un total de siete medallas, entre ellas cuatro oros tras los títulos del Mundial de China de 2019 y de los Eurobasket de 2015 (Francia, Alemania, Croacia y Letonia), 2011 (Lituania) y 2009 (Polonia).

Además, Llull participó en cuatro Juegos Olímpicos, los de Londres de 2012, los de Río de Janeiro (Brasil) de 2016, los de Tokio de 2021 y los de París del pasado verano, ganando la plata en la capital londinense y el bronce en la ciudad brasileña. Un bronce continental en 2013 (Eslovenia) completa su palmarés internacional.

Llull fue convocado por primera vez con la absoluta para el Europeo de 2009 en el que España se proclamó campeona y al final vistió la camiseta en 173 ocasiones. Se trata sin duda de uno de los deportistas más importantes que ha dado la Isla en toda la historia y uno de los referentes en el baloncesto de la comunidad convirtiéndose en un baluarte tanto para su club, el Real Madrid, como también para la selección española.

Sergi Llull besa el trofeo que acreditaba a España como campeona del mundial de Baloncesto 2019 en Pekín

El compromiso de Llull con la selección se ha prolongado durante 15 años en los que solo una lesión grave en 2017 le apartó del equipo nacional. El resto de temporadas estuvo siempre al servicio de España para guiarla hacia los grandes éxitos que ha conseguido.

El menorquín debutó con España en verano de 2009. Llegó como invitado a la concentración. El seleccionador era Sergio Scariolo y Llull terminó quedándose para el Eurobasket por la lesión de Berni Rodríguez. Finaliza de esta forma una etapa brillante a nivel personal pasando a la historia como uno de los grandes deportistas que han defendido los colores de España. Llull, durante el sencillo acto de este lunes por la noche, agradeció el camino recorrido todos estos años con ‘La Familia’: «Ha sido un honor y un auténtico privilegio defender la camiseta de la selección verano tras verano. Me he dejado el alma, y alguna que otra parte de mi cuerpo, estando disponible siempre para lo que el seleccionador me pidiera y el equipo necesitara», dijo, reconociendo que fue, «una decisión difícil y muy meditada, pero creo que ha llegado el momento de dar un paso al lado, centrarme en mi club, disfrutar de la familia y dejar sitio a las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte», se sinceró.

El capitán de Maó recordó lo que supone haber sido parte de la selección, afirmando que «espero haber ayudado, aunque sea un poquito, a transmitir los valores de ‘La Familia’ a estas nuevas generaciones. Valores como la humildad, el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el no dar nunca un partido por partido y el ser conscientes de que el ‘nosotros’ siempre debe ser más importante que el ‘yo’», señaló. E hizo un repaso a su trayectoria recordando que, «he tenido la suerte de coincidir con una generación irrepetible de jugadores, muchos de los cuales eran referentes para mí, auténticos ídolos. Pasé de verlos en televisión a compartir cancha y vivencias con ellos. Juntos hemos conseguido muchos éxitos. Pero por encima de los logros cosechados, me quedo con el camino recorrido para lograrlos y con las amistades hechas, que perdurarán en el tiempo», cerró el internacional mahonés.