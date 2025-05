El viaje increíble de Sergio Llull con la Selección Española

Sergio Llull, el de las canastas más inverosímiles, el de las mandarinas, el del puño en el pecho y el del ‘no’ rotundo a la NBA, ya no estará en el próximo Eurobasket de este verano, tal y como anunció el lunes por la noche el base mahonés de 37 años. Flanqueado por sus ex compañeros de la Selección Española y por su familia a primera fila– también estuvo el federativo y presidente del CD Alcázar, Paco Franco entre otros–, Llull, mientras aún no ha renovado un nuevo contrato con el Real Madrid, sí dijo adiós ya a España.

Con el adiós del menorquín se va otro de los grandes e históricos de La Familia, la España de las dos últimas décadas. Con él han sumado Mundiales, Eurobaket y una plata olímpica. Y como aseguraban ayer públicamente infinidad de ex compañeros y rivales, canastas y calidad a parte, deja el ‘hashtag’ La Familia para la historia, después que aquel fatídico 2017– tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha– el equipo español fuera una piña unánime, clave para entender sus éxitos. Sergio Llull, con su familia, delante. Palabras de Marc Gasol Marc Gasol, ex internacional español, consideró que quien fuera su compañero en la selección, «deja un legado muy difícil de repetir», tras poner fin a su etapa en el equipo nacional durante una rueda de prensa en la que él estuvo presente. «Tengo muchísimos recuerdos con él, tanto dentro de la pista como fuera de ella. Han sido muchos torneos, muchas competiciones en las que ha demostrado siempre su compromiso, su coraje, su valentía, tanto dentro como fuera de la pista. Deja un legado muy difícil de repetir, porque hay pocas personas como Sergio, con su talento tanto como jugador como humano. Muy afortunado de haber formado parte de esa etapa», dijo. Noticias relacionadas Sergio Llull deja la Selección: «Toca centrarme en mi club y dar un paso al lado» Más noticias relacionadas Gasol acudió al acto junto a otros grandes nombres como Jorge Garbajosa, Juan Carlos Navarro, Carlos Jiménez, Willy Hernangómez, Alfonso y Felipe Reyes, Alberto Abalde, Fernando San Emeterio, Ricky Rubio, Berni Rodríguez, Rudy Fernández, Víctor Claver, Hugo González, Álex Mumbrú, Joel Parra, Javier Beirán, Carlos Cabezas, Setgio Rodríguez, Santi Aldama, Alberto Herreros o Juan Núñez. «Hay pocos jugadores en la historia de España con la capacidad de convocatoria que tiene Sergio Llull, y eso es por el tipo de persona que es. Es una persona muy especial, y me alegro mucho de haber formado parte de esa trayectoria», afirmó el ex NBA. «Me siento muy afortunado de haber formado parte de la carrera de Sergio, de haber compartido tantos momentos. Ahora un poco expectante de lo que viene porque no es una etapa fácil cuando, de repente, dejas de jugar en la selección y entran otras cosas», manifestó ante los medios de comunicación. José Manuel Calderón Otro de los compañeros de Llul con España, el también base, José Manuel Calderón, se despidió del mahonés, a través de las redes sociales, como muchos otros. «Gracias por todo, Sergio Llull. Ha sido un placer compartir contigo esta camiseta y después disfrutar de tu juego cómo aficionado y amigo durante estos últimos años. Eres una leyenda», le dedicó, Calderón. El apunte Grandes títulos con la Selección Llull lo deja con 173 partidos, siendo el 15º jugador que más encuentros ha disputado con España. Debutó el 14 de agosto de 2009 en un amistoso ante Cuba. Triunfo por 94-57 con siete puntos del base en 18 minutos. Sólo 37 días después conseguía la primera de las siete medallas que se colgaría en su carrera con la selección: el mencionado oro continental de 2009, el de 2011 y el de 2015, el Mundial de 2019, la plata de los Juegos de 2012 y los bronces del Eurobasket de 2013 y de los Juegos de 2016.