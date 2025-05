David Gómez: «La presión nos pasaba factura»

El jugador del Real Betis, que este último curso ha estado cedido en el Hestia Menorca, David Gómez, ha reconocido en una entrevista concedida al canal de Youtube ‘Bajando al Barro’ que «la presión pasó factura» al equipo en el tramo final de temporada. «Al final pudimos ir a Valladolid y dar un golpe sobre la mesa para salvar la categoría», subraya.

El joven ala-pívot sevillano explica que estaba «convencido» de lograr la victoria en Valladolid «fuera como fuere», al igual que la «mayoría» de sus «compañeros». «Teníamos más presión por nuestra parte. La afición estuvo siempre con nosotros, como la directiva. El presidente nos dio un discurso y nos animó a ir duros en el partido», relata Gómez.

Período de renovaciones

A Gómez no le sorprenden las intenciones de su compañero Cone por permanecer un año más en la Isla. «Entiendo que Jalen Cone se quiera quedar. A este chico le encanta España», afirmaba al ser preguntado por la entrevista con el jugador estadounidense publicada por este diario este miércoles.

«Bastantes jugadores se querrán quedar por el hecho de que hay una afición que apoya muchísimo al equipo, aparte de la directiva, como ya nombré antes. Han apoyado al entrenador, a Javi Zamora, renovándole antes de que terminara la temporada. Veo normal que la gente quiera seguir», apunta el natural de Alcalá de Guadaíra.

El propio David Gómez, cuyos derechos pertenecen al Real Betis, aún no sabe ni si repetirá experiencia en la Isla. «Yo todavía no sé absolutamente nada, así que no lo sé», revela.

De cara a esa próxima campaña en la que de momento no sabe dónde jugará, el campeón del mundo y de Europa con las categorías inferiores de la selección española cree que debe ser «más constante en el tiro». «Siendo un jugador grande y que me puedo abrir, debo ser más constante ahí. Ha habido partidos en que he metido uno o dos triples y luego no meto ninguno hasta pasado un mes», considera.

«También tengo que trabajar la confianza en ese aspecto. Pero en el juego debo centrarme en la colocación en defensa, saber qué estamos defendiendo... y en esos momentos de tiros libres, cargando en el rebote, hablar más en la pista y decirle al base ‘qué, a qué vamos a jugar’. Y defender a pequeños», sentencia Gómez añadiendo esa última asignatura que tiene pendiente.

Por lo pronto, el alcareño ya disfruta de las vacaciones en casa y este viernes estará apoyando en San Pablo a su Betis, el de un Álex Suárez que buscará el pase a la Final Four a las 20.30 horas frente a Cartagena. El ganador de este quinto partido adquirirá el billete a La Caja Mágica de Madrid.