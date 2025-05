España saca el rodillo en la primera prueba previa al Eurobasket

España supera con nota el primer test de preparación del Eurobasket venciendo cómodamente a Grecia por 64-40. Las de Miguel Méndez no dieron opción a las griegas, que solo pudieron acercarse en el marcador en el primer cuarto, pero a partir de los segundos diez minutos no pudieron hacer frente a las españolas.

El primer cuarto empezaba con las españolas poniendo la directa con posesiones largas y dominando la zona con rebotes ofensivos que les daban la oportunidad de tener segundas oportunidades en ataque. Con ello consiguen el primer parcial de 6-0 ante la imposibilidad de las griegas de sumar puntos hasta transcurridos tres minutos de encuentro. Se calmaba el partido en anotación llegando a los tres últimos minutos con 9-5 en el marcador con una pequeña reacción de las visitantes. Unos primeros diez minutos que tuvieron una anotación llevada a la línea de tiros libres y con un marcador final de 15-6.

El segundo cuarto empezaba con posesión para Grecia e iba a llegar la segunda falta de Martín para el conjunto español. La primera canasta iba a ser precisamente para las de Méndez para poner el 17-6 y superar la barrera de los 10 puntos que no iba a tardar en tener respuesta para marcar el 17-8. El juego de las españolas se seguía centrando en buscar canastas desde debajo del aro mientras que las griegas encontraban soluciones desde la línea de 6.75 con lo conseguían acercarse y reducir distancias. Llegaba el ecuador de los segundos diez minutos y España conseguía volver a ponerse por más de diez puntos por delante con tiros libres despegándose así en el marcador. Jugadoras a vestuarios y ventaja de casi veinte puntos para España con 30-14 en el electrónico.

Segundo tiempo y la primera posesión fue para Grecia que no conseguía anotar tras una buena defensa de España y Araújo evitó la canasta con un tapón. Al otro lado de la pista, Pueyo abría el marcador de los segundos veinte minutos para poner el 33-14. Ayuso iba a ser la siguiente para poner el +21 arriba. Pueyo iba a ser la encargada de llevar la batuta en este segundo tiempo empezando con 5 puntos en los primeros tres minutos de segunda mitad. No iba a ser hasta cerca de los cuatro minutos de cuarto que Grecia iba a anotar la primera canasta desde la línea de tres a manos de Krimili para poner el 39-17. No se hacía esperar el nuevo arreón de las españolas para llevar la diferencia a casi los 30 puntos con Alba Torrens como estandarte que hacía vibrar al Palau Municipal d’Esports d’Inca. Finalizaba el tercer cuarto con un marcador de 47-23.

Último cuarto y Mataix iba a ser la primera en anotar a pase de Torrens y volvía con todo el conjunto nacional con el fin de no solo mantener, también ampliar la diferencia y así lo hizo, otra canasta más de Ginzo para seguir sumando y iba a ser Mataix quien iba a poner el más 30 en el marcador a poco menos de ocho y medio para el final del encuentro. Grecia iba a sacar el orgullo para poder reducir distancias en un enfrentamiento que no salió como deseaban.