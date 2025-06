El Hestia Menorca disputará una Primera FEB de ensueño para Balears

El Fibwi Palma lo consiguió este sábado y tras tres años, vuelve a Primera FEB (antigua LEB Oro) y no lo hará solo, ya que el Palmer Basket lo consiguió también a través de la eliminatoria de campeones superando al Cáceres a principios del mes de mayo. Pero no estarán solos, el Hestia Menorca les espera en la que será la tercera temporada de los menorquines en la categoría de plata del baloncesto nacional tras sellar la permanencia en la última jornada de liga. Un camino que ha sido muy largo para los de Pablo Cano que vieron como el año empezaba un poco tambaleante con algunas salidas inesperadas y unos resultados que no eran los esperados.

Por el otro lado encontramos al Palmer Basket, líder indiscutible del grupo este y de toda la Segunda FEB y que no soltó el liderato en casi toda la temporada, solo en el inicio y ante otro equipo de Balears como fue el Class Bàsquet Sant Antoni. Un equipo como es el de Marco Justo que el año pasado luchó por no descender y que estuvo a una posesión de volver a Tercera FEB (antigua liga EBA) y en esta campaña han conseguido y por la vía rápida subir a Primera FEB. Un precedente Por segunda vez en la historia, dos equipos de Mallorca estarán en la segunda división del baloncesto español. Para encontrar a dos conjuntos de Mallorca en Primera FEB, hay que remontarse a la temporada 2006/2007 donde el Palma Aqua Mágica y el Bàsquet Inca disputaron ese año la LEB Oro por aquel entonces. Hay que recordar que nunca un equipo de Mallorca ha pisado la Liga Endesa (antigua ACB) mientras que Menorca sí que lo ha hecho con el Menorca Basquet entre el 2005 y 2011. En esa liga espera el Hestia Menorca que consiguió en la última jornada salvar la categoría frente al Valladolid y que buscará también en este tercer año mejorar y que no vuelva a ocurrir lo acontecido en el segundo tramo de temporada ya que los de Javier Zamora estuvieron cerca de entrar en los playoff de ascenso a Liga Endesa y hasta el último suspiro no llegaron a sellar la permanencia. El apunte Copa 25-26 con premio económico y deportivo Novedades para el Hestia Menorca. La próxima Copa España 2025/26 llegará con atractivas novedades con las que reforzar la competición. Una edición que crecerá hasta los 46 equipos, incorporando a los conjuntos de Primera FEB tras la Fase de Grupos y que tendrá premios deportivos y económicos tanto para el equipo campeón como para el mejor Segunda FEB. Con seis participantes más que el pasado curso, cuando inició su andadura con 40 equipos, la Copa España 2025/26 contará con un total de 46 clubes que iniciarán en el mes de septiembre la lucha por el título. Un camino del que tomarán parte los 28 que compondrán las dos Conferencias de Segunda FEB y los 18 Primera FEB. Los cuatro equipos que logren alcanzar la ronda de semifinales, se darán cita en una sede aún por determinar para poder optar al título en una Final Four a partido único en sus dos últimas rondas (semifinales y final). Esta se disputará en enero (24-25) y en ella se pondrá en juego el título. Novedades En caso de que el equipo ganador de la Copa España sea un equipo de la Liga Primera FEB, tendrá asegurado el 2º puesto de la clasificación final de la Liga Regular de esta 2025/26 y la ventaja de campo en la fase de ascenso, siempre que el equipo haya obtenido la clasificación para los Playoffs a la finalización de la Liga Regular. En caso de que el equipo ganador sea un equipo de la Liga Segunda FEB, el equipo ganará el derecho del 2º puesto de la clasificación final de la liga de regular de esta 2025/26 y la ventaja del campo en la fase de ascenso, siempre que el equipo haya obtenido la clasificación para los playoffs a la finalización de la Liga Regular de Segunda FEB. El equipo campeón del evento copero recibirá, junto a su trofeo acreditativo, un premio económico de 50.000 euros. Una dotación económica que tendría una cuantía adicional de 15.000€ para el equipo mejor clasificado de Segunda FEB en el caso de que el campeón fuera un conjunto de Primera FEB.