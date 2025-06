Paula Seguí, Juan De la Cruz o Alfred Julbe aplauden el legado de Sergio Llull en la Roja

Apenas una semana después que el base menorquín, Sergio Llull, anunciara públicamente y acompañado de su familia y de sus compañeros de ‘La Familia’ que no volverá a vestir la camiseta de la Selección Española tras comunicar su retirada del combinado nacional, el jugador nacido en Maó se convertía anteayer por la noche en la victoria del Real Madrid ante el Baskonia en el segundo jugador histórico con mayor número de victorias (521) cosechadas en su carrera en la Liga Endesa.

La leyenda del Real Madrid consiguió, tras su triunfo de este martes ante los de Pablo Laso en el primer partido de la serie de cuartos de final, superar al ex FC Barcelona Juan Carlos Navarro (520) y colocarse como segundo en solitario de toda la era Liga ACB. Superado Navarro, a Llull tan solo le queda por delante Felipe Reyes (601), mítico ex capitán blanco, como lo es ahora el menorquín en el equipo de Chus Mateo.

Precisamente para centrarse de lleno en su familia y en el club blanco– donde a día de hoy todavía no ha firmado una prórroga de su ampliación de un año de contrato para este curso 2024-25–, Llull decidía la semana pasada dejar la Roja y ya ni acudir al Eurobasket, dando paso a las nuevas generaciones. Una decisión que, en palabras de los ex internacionales Paula Seguí y Juan Domingo de la Cruz o del mítico técnico ACB, Alfred Julbe– estos dos últimos con un gran arraigo y relación con la Isla–, es comprensible, comparten y sobre todo, aplauden.

La menorquina, el ex pívot del FC Barcelona y España y el eterno ‘coach’ de Joventut de Badalona se quitan el sombrero ante la trayectoria del mahonés, lo ven como un jugador único y que ha marcado una época y le vaticinan aún cuerda para rato, ya dedicado exclusivamente al Real Madrid. Y es que más allá de los tres oros en el Europeo (2009, 2011 y 2015), un oro en el Mundial (2019), dos medallas olímpicas (plata en 2012 y bronce en 2016) y un bronce en el Europeo (2013), la ex internacional absoluta, el mítico pívot de la España de los Fernando Romay, Corbalán y compañía y uno de los entrenadores con más encuentros disputados en la Liga ACB valoran lo que ha supuesto, dentro y fuera de la pista. Un Llull que se ha ganado su descanso como integrante del combinado español absoluto. La marcha del insular, toda una institución del basket, confirma el epílogo de una generación única.

Seguí: «Le hace grande pensar más en el grupo que en él»

«Recibí la noticia con una mezcla de emociones. Por un lado, tristeza porque se acaba una etapa preciosa de un jugador único dentro de ‘La Familia’, pero por otro lado, también con mucha comprensión y respeto. Nos conocemos desde muy jóvenes y conozco su manera de vivir el deporte y la vida. No me sorprendió del todo: creo que él sabe muy bien cuando cerrar círculos y ahora es momento de dedicar tiempo a los suyos, de devolver todo el amor que ha recibido». La menorquina Paula Seguí, además de haber sido jugadora profesional e internacional absoluta con España, es amiga íntima del base del Real Madrid y así recibió su adiós al color rojo de la Selección.

Pese a entender la postura del mahonés, Seguí tiene claro que Llull aún tenía cuerda con España. «Sin duda, física y deportivamente todavía podría aportar muchísimo. Pero lo que hace grande a Sergi es que piensa más en el grupo que en él mismo. Sabe que es momento de dar paso a las nuevas generaciones, de hacer sitio, y esto también es una forma muy generosa y valiente de liderazgo», piensa la ex pívot roja. «Tiene este punto de sabiduría que tienen los grandes. Hay jóvenes que vienen con fuerza y él les abre camino con una sonrisa y un abrazo. Esto lo hace todavía más grande».

Y es que no duda Paula Seguí que su marcha, «es la despedida de un referente. De alguien que no solo ha sido clave dentro de la pista, también fuera. Sergi representa el espíritu de ‘La Familia’: compromiso, humildad, sacrificio y pasión. Su legado quedará y los que vienen detrás seguro que llevarán dentro una parte de este espíritu que él ha ayudado a construir», exclama, emocionada, la menorquina. «Su liderazgo silencioso pero potente. Ha sido el alma de muchas generaciones y estoy segura que continuará siendo aunque sea desde fuera», vaticina de un Llull, «un símbolo, un espejo para muchos niños/as. Ha hecho vibrar a generaciones, presente en momentos clave y ha dejado huella con su carácter luchador, su coraje. Siempre intenso, valiente, con aquel carácter tan suyo y esta capacidad de hacer fácil lo imposible. Y para mí, verlo triunfar así, con tanta humildad y entrega, me ha llenado de orgullo siempre».

Una Seguí que aún le ve en el Madrid. «Su chispa es suya, nació con ella. Y yo lo veo con ganas y con aquella sonrisa competitiva que nunca desaparece. Todavía tiene magia e ilusión y mientras él lo sienta así, seguro que continuará haciendo disfrutar la afición», finaliza la ex internacional.

De la Cruz: «Muy importante tener a jugadores como Llull»

Juan Domingo de la Cruz, residente en Mallorca y habitual en la Isla y sobre todo por Sant Joan, fue 131 veces internacional con España y desatado jugador en el FC Barcelona (1975-87), donde ató un Mundial de Clubs, dos Recopas, una Copa Korac, tres ACB y siete Copas del Rey.

«¿Quieres que te sea sincero? Me enteré de la noticia por ti, a través de «Es Diari» porque no había visto nada. Y bueno, llega un momento en el que uno debe tomar una decisión y Sergi lleva muchísimos años, sin veranos prácticamente», valoraba el ex azulgrana. «La familia crece y debes dedicarle tiempo y a parte, no ocultemos que pasando los años, las lesiones cuestan más recuperarlas. No me sorprendió su decisión, a todos nos llega el momento y él habrá priorizado cuidarse en verano y estar bien con su club», piensa, «sin nada a reprochar. Lo dio todo por España y hay que agradecerle todo».

Dice De la Cruz que no es nadie para valorar, «todo lo que ha dado Sergi para el Madrid y la Selección. Lo ha ganado todo en los dos lados y su carácter y su manera de jugar al 2.000 por cien son ejemplo, vaciándose en las pistas y nunca sin reservarse. Ojalá salgan más Llull», desea el ‘Lagarto’, que le ve aún vistiendo de blanco: «El Madrid le tiene como un talismán. Sale y siempre aporta, es un ganador y tiene toda la fuerza mental para tomar decisiones clave para su equipo. Aún le queda cuerda para ayudar al Madrid en minutos clave. Es muy importante tener jugadores así y claro, juega menos ya pero cuando lo hace determina», analiza el recordado jugador del Barça.

Julbe: «Ha puesto al basket de Menorca muy arriba»

El histórico preparador catalán, Alfred Julbe, mítico ex entrenador del Joventut de Badalona o del FC Barcelona y un fijo desde hace muchos años en los veranos menorquines, se enteró del adiós del menorquín de la Selección Española, por Internet. «La verdad es que voy leyendo lo que pensáis en redes sociales pero no estoy muy pendiente», aseguraba el laureado ‘coach’, que también dirigió a España en categorías formativas. Para Julbe, Llull todavía podría haber seguido a las órdenes de Sergio Scariolo, «ya que Sergi ha ido manteniendo su nivel tanto top aunque, sin duda, es una decisión muy personal», opina, de su despedida internacional.

Como muchos otros astros de España que se han retirado del combinado español, para él, el adiós de Llull supone que, «todo tiene un principio y un final. Y sin duda se trata de una persona que ha puesto el baloncesto de la Isla muy arriba», exclama, de un jugador, «de una generación privilegiada y muy diversa, con jugadores buenos en todas las posiciones. Esto les ha permitido luchar por todos los campeonatos y ganar unos cuantos título», piensa. ¿Adiós definitivo al baloncesto? «Decisión muy personal. Lo deben ver y valorar él y su familia. A mí todavía me gusta verle jugar y aguanta muy bien la exigencia de la competición», zanja, Julbe, de los pocos entrenadores del país en superar los 500 encuentros en Liga ACB.