Álex Suárez, recién ascendido a ACB: «Nadie apostaba por el Betis»

Después de la salvación del Hestia Menorca, la temporada aún continuaba para ocho equipos que se jugaban el todo o nada en su camino a la Liga Endesa.

Después de unos buenos playoffs, Palencia, Estudiantes, Fuenlabrada y Betis se lo jugaron todo a una sola carta en una apasionante Final Four que se acabaron llevando los sevillanos tras cargarse a los dos equipos madrileños.

De esta manera, el ala-pívot Álex Suárez (Maó, 1993), único representante menorquín que quedaba en pie, certificaba el ascenso a ACB tras una temporada difícil y con altibajos que se ha acabado resolviendo de la mejor manera posible.

¿Cómo se siente uno al devolver a un equipo como el Betis a la ACB?

—La verdad es que supercontento y feliz porque realmente había muchas dudas. Llegábamos como tapados a una Final Four con rivales muy complicados, Estudiantes era el anfitrión… pero lo cierto es que jugamos un baloncesto increíble los dos días que tocaba de la temporada, vaya.

A nivel individual, imagino que supone un logro muy relevante en su carrera teniendo en cuenta las lesiones de este año.

—Sí. Lo comentaba con Vitor Benite al acabar, cuando nos dieron el trofeo que ponía ‘subcampeón’. Realmente lo hemos vivido como si fuésemos campeones. San Pablo Burgos ha hecho una temporada increíble, pero nosotros, con todas las lesiones en una temporada muy larga y esta eliminatoria... Ha pasado de todo durante el curso y nosotros hemos vivido la Final Four como si fuera un campeonato, la verdad.

¿Se podría decir que ha sido la guinda del pastel a una temporada redonda que empezó con muchas dudas en torno al equipo, como bien decía?

—Sí, sí. Ya te digo, muchas dudas y lesiones durante el año. Yo creo que nadie apostaba por nosotros para esta Final Four: Palencia venía muy fuerte de ganar a Obradoiro (3-2), Estudiantes 3-0, Fuenlabrada... Y nosotros estuvimos ahí hasta el quinto partido contra el Cartagena, que es una pista muy difícil… Así que superbién, muy contento.

¿Considera que superar el cruce ante Cartagena de la forma en que lo hicieron les dio un plus competitivo del que carecían el resto de equipos en la Caja Mágica?

—Lo hablamos en el vestuario y creo que lo de Cartagena nos vino bien porque al final fue hasta al quinto partido, todos ellos muy complicados, nos jugaban físico, fueron dos prórrogas… Ya estábamos acostumbrados a la presión de esas semanas y no nos pasamos un fin de semana sin jugar.

También te digo, en una plantilla como la nuestra, donde hay muchos veteranos que ya habían jugado alguna final… todas estas cosas acaban pesando. Fue una eliminatoria muy dura, ya que en el primer partido nos fuimos a la prórroga y lo podríamos haber perdido. Caímos en el segundo y lo más duro fue el cuarto partido allí en Cartagena, con el pabellón a tope y el público que nos apretaba. Ya te digo, Cartagena nos lo puso muy difícil y creo que nos hizo dar con la tecla para llegar a la Final Four en el mejor momento de la temporada. Nos lo tomamos un poco ‘personal’, y dijimos «tenemos que sacar estos partidos como sea». El último fue un poco más fluido porque jugábamos en casa e hicimos nuestro mejor baloncesto.

Cuando ganáis el quinto partido en Sevilla, ¿cuál es el mensaje del míster Gonzalo García de Vitoria?

—Que descansáramos, que había sido una eliminatoria muy complicada. Al final también teníamos una plantilla de veteranos, así que nada, a trabajar lo que teníamos que trabajar contra Estudiantes, que teníamos claro cómo les debíamos jugar. A partir de ahí, ya eran dos finales.

El hecho de ser el único equipo que entraba a la Final Four habiendo jugado un quinto partido y contra Cartagena, ¿podía hacer que Estudiantes les viera algo inferiores?

—No lo creo, la verdad. A ver, en una Final Four, que es todo a un partido, puede pasar de todo. Pero creo que no éramos los favoritos, eso sí. El ‘Estu’ era el anfitrión, jugaba en casa y creo que llegaron a tener 4.000 aficionados. Nosotros ya teníamos claro que el objetivo era el primer partido contra Estudiantes y ya se vería luego qué pasaba.

Después tocó la final contra Fuenlabrada, que les llevó a la prórroga. ¿Cuál cree que fue el partido más duro?

—Ostras, me hicieron esa misma pregunta el otro día y no te sabría decir eh (risas). Una final es más complicada, con prórroga y todo como fue contra Fuenlabrada, pero el partido de Estudiantes, jugando contra su afición, también fue muy complicado. No te sabría decir.

En este tipo de escenarios, ¿qué diferencia marca tener un jugador con la calidad y el poso competitivo de Mark Hughes, quien acabó decantando la balanza?

—Bueno, a Mark Hughes yo creo que no lo descubrimos nadie este año, que ha hecho una temporada increíble: unos porcentajes tremendos, con un uno contra uno superimprevisible, rompe a todo el mundo... tanto él como Vitor Benite (MVP de la final) son nuestras dos amenazas exteriores más fuertes. Además, creo que en esta final todo el mundo ha tenido muy claro cuál era su rol. Dijimos «cada uno con su rol, dos días, dos finales, a muerte» y al final ha salido todo de cara.

¿Y qué podemos esperar ahora? ¿Volverá a ACB jugando en Sevilla, tal vez con David Gómez...?

—Cuando acaba la temporada siempre estoy dos o tres semanas sin pensar en básquet. Después de Sant Joan, tal vez ya pienso en qué pasará (risas).