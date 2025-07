El salto de 'Tote' Mercadal: de dirigir la cantera de Es Castell a forjar nuevos talentos en un ACB

Otro entrenador menorquín con proyección que da el salto del charco y emprende una nueva aventura profesional lejos de Menorca y, en este caso, recalando en un equipo de la Liga ACB como es el San Pablo Burgos. El insular ‘Tote’ Mercadal, hasta hace unas semanas director de la cantera del Club Bàsquet Es Castell, se marcha a la Liga Endesa para, inicialmente, estar de entrenador ayudante del equipo U22/EBA, así como de encargado del desarrollo de un grupo de jugadores de ese equipo-

Algunos de ellos estarán en dinámica ACB. «Eso me permiten estar en contacto directo con el día a día y desarrollo de estos jugadores dentro del primer equipo», señalaba ayer muy satisfecho a «Es Diari». También le ofrecen la posibilidad de tener peso dentro de la cantera, ayudando a desarrollar una línea de juego e identidad dentro de la misma con los jugadores de 2013 en adelante (hasta 2016).

«Nada más conocer que no iba a continuar en el CB Es Castell, me puse en contacto con muchas personas de confianza dentro del mundo del basket para hacerles saber mi disponibilidad a encontrar un nuevo destino para la próxima temporada, entre ellas, Carles Leal, entrenador valenciano con el que he coincidido varios años en el ‘Campus Winners’ y que desde la temporada pasada está en el club San Pablo Burgos», narra el menorquín, a la hora de hablar sobre cómo se ha fraguado su fichaje.

«Me comentó la necesidad del club de encontrar un entrenador que sumar a su estructura y desde entonces todo han sido facilidades por parte de la Dirección Deportiva para que me sume a su proyecto».

Salir a entrenar fuera de la Isla

«Era una situación que tarde o temprano sabía que se iba a producir. Tuve opciones reales de salir, tanto en España como fuera, pero los proyectos que me ofrecieron en la Isla me resultaron muy atractivos y opté por seguir aquí», explica Mercadal.

Sin embargo, en este caso, «siendo mi objetivo principal el dedicarme a tiempo completo al baloncesto y viendo la realidad de la Isla– aun habiendo alguna opción de quedarme– el atractivo de la propuesta de San Pablo Burgos y de vivir una experiencia fuera de Menorca me ha hecho decantarme», asevera el ‘coach’ de Maó. «A pesar de que hay grandes entrenadores y clubes que trabajan de forma excelente, la particularidad de Menorca limita mucho las posibilidades de proyección y crecimiento para un entrenador», piensa en voz alta.

Y es que marcharse a la cantera y estructura de un ACB para Mercadal supone, «un paso más dentro de mi carrera como entrenador. En los últimos años, considero que cada año he ido creciendo y sumando, poco a poco, nuevas experiencias y conocimientos, adaptándome a nuevos roles y a cada situación; por ello estaré eternamente agradecido a los clubes y, en especial, a las personas que me han acompañado y ayudado durante este camino», expresa en voz alta.

Ahora, llegar a un club con la historia de San Pablo Burgos, una entidad ACB, «supone un salto adelante en el que seguir creciendo como entrenador y aportando lo mejor de mí para que, como se viene dando en los últimos años, las oportunidades que puedan venir sean cada vez mejores, siempre con los pies en el suelo y siendo totalmente consciente de la dificultad de abrirse camino en el baloncesto pero siempre con las ganas e ilusión intactas del primer día», exclama.

Un ‘Tote’ Mercadal cuyo objetivo principal será, «aprender, mejorar y evolucionar como entrenador y persona, siempre dando lo mejor de mí para el beneficio y crecimiento de los jugadores. Llegar a un club y a una ciudad nuevas, aportar mi granito de arena a que los jugadores, equipos y club crezcan durante el año supone un gran reto personal y profesional que intentaré aprovechar al máximo», manifiesta a este diario el preparador.

Mercadal no quiere dejar pasar la oportunidad de agradecer al Es Castell, «por la oportunidad que me dieron y a Oriol Pagès por todo lo que me ha dado y aportado durante esta pasada temporada a mi aprendizaje y crecimiento como entrenador, así como reiterar mi agradecimiento a todas las personas que me ayudan a sacar mi mejor versión».

Asimismo, tampoco le gustaría que pasara desapercibido el esfuerzo y sacrificio de su pareja, Alba, «que me ha acompañado en este camino durante los últimos tres años. El basket requiere de muchas horas y dedicación y teniendo a una persona que te apoya en todo este camino siempre es más fácil», zanja.