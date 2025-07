Joan Faner, con el Amics de Castelló pese al descenso: «Mi cuerpo me pedía continuar»

Dudas disipadas, por si alguien lo dudaba. Pese a su enorme talento y a pesar de ser un jugador totalmente consagrado y top en la exigente Primera FEB, el base ciutadellenc, Joan Faner (35 años), seguirá un año más– el decimotercero consecutivo– en las filas del Amics de Castelló, pese a haber bajado dolorosamente a Segunda FEB.

El insular, que se ve con cuerda para rato aún en las pistas, quiere devolver a su club de toda la vida a su hábitat natural, a la extinta LEB Oro, y valora este reto y la estabilidad familiar en Castelló para prorrogar su estancia de verde.

Las palabras de Faner

Disfrutando Faner de lleno de las vacaciones deportivas y tras una temporada exigente en lo baloncestístico, en lo físico y en lo mental, reconocía ayer por la tarde a «Es Diari» el veterano ‘uno’ que su decisión se ha tenido que meditar, tras el descenso a Segunda FEB.

«Le hemos estado dando muchas vueltas durante estas semanas pero al final llegamos a la conclusión que era la mejor opción para mí y mi familia», relata Faner, con su vida ya totalmente establecida en tierras valencianas y, tras estas trece temporadas ya con la zamarra castellonense, cogiendo toda la pinta de que podría acabar retirándose en el Amics de Castelló.

«Cuando acabé esta temporada, aunque fuese con lesión, tenía claro que no sería la última. Y así lo voy a hacer de aquí en adelante. Escuchar mi cuerpo y valorar mi situación año tras año. Nunca se sabe», señala el insular, dispuesto a vivir ahora más que nunca el día a día.

Después de toda una vida en las pistas de la extinta LEB Oro y ahora en la Primera FEB– y tras haber debutado incluso en la Liga Endesa–, Faner habla de ilusiones renovadas, a la hora de jugar en una categoría inferior el próximo curso 2025-26.

En sus próximas palabras, «se trata de un nuevo reto y de esto se trata la vida. Más allá de en qué liga vayamos a jugar, tengo toda la ilusión y ganas del mundo de seguir compitiendo», exclama decidido el base, cuyo mayor deseo, «es estar rodeado de un buen grupo, tener un día a día tranquilo y que todos estemos implicados. Y ojalá salga esa chispa que nos ayude a lograr los objetivos marcados», recalca.

Un Joan Faner al que se encomiendan en el Amics de Castelló para volver cuanto antes a una Primera FEB que les toca. «Y tanto, Castelló se merece volver a estar en Primera FEB pero este es un objetivo muy ambicioso. Tenemos que tener los pies en el suelo. Estas ligas, incluidas la Primera FEB, cada año suben de nivel y estoy seguro de que habrá grandes equipos que pelearán por los mismos objetivos», avisa el insular, ante temporadas, «muy largas. No es un objetivo fácil y debemos estar preparados para afrontar los problemas que vayan surgiendo», añade el veterano jugador, que no quiso entrar en detalle sobre si tuvo propuestas de Primera FEB o no.

«El cuerpo me pedía seguir jugando y aún me veía capacitado para seguir en Primera FEB pero ante todo está mi familia y nuestra estabilidad. Por esta razón, y con un reto tan bonito por delante, Castelló es nuestra mejor opción», acaba, satisfecho.