Pitu Jiménez se suma al cuerpo técnico de Es Castell

El CB Es Castell ha logrado cerrar un fichaje de campanillas para completar el cuerpo técnico de Raúl Jodra en su primera temporada al frente del primer equipo: Pitu Jiménez.

La leyenda del extinto Menorca Bàsquet y el único jugador cuya camiseta en el Hestia Menorca está retirada, volverá a los banquillos para asumir una nueva función, la de segundo entrenador. «Dani Sastre, el director deportivo del CB Es Castell, me transmitió la ilusión que tenían porque yo pudiese formar parte del cuerpo técnico, ya que veían que podía aportar muchísimas cosas y que iba a ser muy útil», relata el madrileño sobre la propuesta.

«A los cinco minutos de hablar con Raúl Jodra ya lo vi claro. Cree que puedo aportar muchas cosas desde la gestión humana y el conocimiento del juego, además de aportar propuestas durante los partidos», comenta Pitu en relación a lo que le demandará el entrenador catalán, quien ya le conocía de sus enfrentamientos deportivos en el pasado.

Cercanía con el jugador

Desde que diera el ‘sí, quiero’ a Sa Tintina Es Castell, Pitu reconoce entre risas estar hablando más con Raúl Jodra que con su mujer. «Hablamos todos los días, estamos en contacto y la verdad que es un gusto trabajar a su lado», asevera sobre la planificación del próximo curso.

En estos momentos, lo que más ganas tiene de hacer Pitu es aportar. «Llevo desde los 5 años jugando a baloncesto, así que Raúl sabe que puedo aportar mucho desde el conocimiento del juego. Y está claro que cuatro ojos ven más que dos», considera el que fuera base en las filas del CCE Sant Lluís y el propio CB Es Castell en su última etapa como jugador.

«El entrenador está más enfocado en una cosa y su ayudante tiene que estar ahí para ver otras que a lo mejor se le escapen o no ha tomado en cuenta», apunta Pitu sin olvidarse de su pasado como jugador. «Conozco perfectamente todas las fases que puede pasar un jugador a lo largo de una temporada y sus altibajos. Estar al lado de los jugadores es la parte que siempre dije que, cuando dejase el baloncesto, me gustaría tocar, y Raúl me va a dar esa oportunidad», subraya.

«Creo que soy más que válido para hacerlo. El hecho de poder estar comunicando cosas de baloncesto y saber que todo eso va en beneficio del equipo es una nueva experiencia que, como tal, cojo con muchísima emoción», asegura con ambición, la misma que siente en el equipo de cara a la siguiente temporada.

Filosofía compartida

«Tenemos la idea de un juego rápido y agresivo en los primeros segundos de los ataques y en base a este estilo muy marcado que queremos desarrollar, estamos enfocados en la construcción de la plantilla», afirma Pitu sobre una filosofía «muy acorde» a la suya y sobre la cual se cimenta la «ambición extrema» que tiene el club de cara a un curso en el que se busca dar un salto de nivel.