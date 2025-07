McDonnell del Hestia Menorca: «Como todos los veranos, debo valorar qué es lo mejor para mí»

En su anterior temporada en Primera FEB, el Hestia Menorca contó en sus filas con dos jugadores que ocupaban plaza de extracomunitario: Jalen Cone y Sean McDonnell (Encinitas, California, 1995).

No obstante, en el caso del segundo bien podría dejar de tener ese hándicap. Y no solo porque esté en trámites de obtener el pasaporte italiano por su ascendencia europea —también tiene antepasados irlandeses—, sino porque se trata del estadounidense más español que se ha visto nunca en la Isla.

Habiendo llegado a nuestro país en 2017 a través de un campus que él mismo se costeó para ganarse un contrato con tal de jugar en EBA, McDonnell ha ido escalando peldaños en el baloncesto nacional hasta llegar a Menorca en noviembre de 2024 procedente del Karlsruhe Lions alemán. Y es que precisamente, ya se había enfrentado al Hestia en todas las categorías FEB (EBA, LEB Plata y LEB Oro), por lo que tenía ganas de probar la experiencia en la Isla de una vez por todas.

Así lo explicaba en un perfecto castellano —su pasión por la lectura ha acelerado el proceso de aprendizaje— a «Es Diari» aprovechando los que eran sus últimos días en la Isla antes de regresar a su hogar en California.

¿Cómo van las vacaciones Sean? Al final se ha quedado un mes más de lo previsto para disfrutar de Menorca, ¿no?

—Sí, bueno, siempre me gusta quedarme en los lugares donde he jugado para disfrutar del lugar sin horarios y sin las obligaciones de la competición. Creo que, además, Menorca es el sitio donde estar en los meses de mayo, junio, julio... Entonces, me he quedado para disfrutar un poco de la Isla.

Tenía apuntada una lista de sitios pendientes que me habían recomendado y la he podido completar casi toda (risas).

¿Ha podido coincidir con algún compañero o todos se escaparon nada más vencerse el contrato?

—Sí, algunos un par de semanas, pero los demás se fueron pronto a sus lugares de origen. Pol Molins estaba por aquí y nos hemos visto por el pabellón entrenando un poquito. Pero los demás se fueron rápido, sí.

Sé que es un viajero empedernido y un enamorado de España. ¿Ha podido hacer alguna escapada a algún otro punto del país en las últimas semanas?

—Sí, he tenido la oportunidad de ir a Coruña un par de veces para ver a mi exequipo jugar en ACB en una de las últimas jornadas, además de volver a coincidir con varios de mis amigos.

Hice un par de días de turismo y un tour por Galicia, básicamente. También paso unos días en la Costa Brava con excompañeros y amigos antes de poner rumbo a Estados Unidos.

¿Estará en casa hasta que le toque iniciar la pretemporada con el equipo, verdad?

—Sí, haré unas seis o siete semanas allí disfrutando con mi familia y amigos. No tengo la intención de moverme (risas). Ya he hecho demasiado viaje y ahora me prepararé y entrenaré pasando tiempo con mi familia.

¿Tiene preparador físico propio en Encinitas?

—Sí, claro, mi gente de toda la vida está allí y lleva años ayudándome. Siempre me gusta estar con ellos porque me conocen y saben lo que necesito para rendir al máximo.

Ya que empezamos a tocar la próxima temporada, hábleme sobre esta última. ¿Qué valoración hace de un curso en que se ha sufrido tanto?

—Al final me alegro mucho por el club, por la Isla y por la afición, ya que hemos conseguido la salvación. Creo que hemos pasado meses y etapas de la temporada superdifíciles y complicadas. Ha sido una temporada de altibajos, muchos cambios y lecciones, pero ahora vamos a quedarnos con la salvación, con la alegría y con esa felicidad del final de temporada.

Creo que el proyecto y el club agradecen estar en la categoría un año más. Tiene mucho mérito salvarse en una liga que cada año es más complicada.

Fue el primer fichaje del mercado invernal. ¿Se esperaba esta situación al venir de Alemania?

—Quería volver a España y me gusta que haya sido aquí, en Menorca, aunque realmente tenía mayores expectativas.

Personalmente, creo que en el pasado he demostrado que puedo ser un jugador superimportante en un equipo que está luchando por los playoffs en media tabla. Por tanto, es un rol diferente al que tuve en Coruña el año pasado. Tenía mayores expectativas en lo individual.

¿...?

—También creo que, sobre el papel, si ves los nombres y la plantilla que teníamos, podríamos haber hecho un poco más. Es verdad que tuvimos muchos cambios, muchos jugadores en su primer año en la liga y sin experiencia... y también unos partidos con bastante mala suerte, que también pasa.

El año anterior en Coruña viví muchos encuentros con superbuena suerte que acabamos ganando. Pero a veces tocan años así, que pierdes todos los partidos que están 50/50.

Entonces, como te dije, tiene mucho valor salvarse en una liga tan complicada y al final la temporada es loable. Que ir a Valladolid y sacar el partido en una cancha difícil, después de dos o tres meses sin ganar y muchos partidos y momentos difíciles... creo que tiene mucho mérito lo que hicimos en Pucela.

Antes comentaba que su rol había cambiado un poco respecto a su año en Coruña. ¿Se ha sentido protagonista en el equipo? ¿Era algo que había hablado con Zamora antes de venir?

—Bueno, creo que siempre que estamos en un periodo de negociaciones para fichar por un equipo hablamos más sobre el estilo de juego, aunque también un poco del rol.

Pero todos los veranos, cuando hablo con mi agente y con los entrenadores, siempre digo lo mismo: estoy dispuesto a hacer lo que sea para que el equipo gane. Y claro, he tenido partidos y momentos durante la temporada en que he tenido más protagonismo que otros. De eso se trata ser jugador y formar parte de un equipo. A veces pasa, ¿no?

En esta liga jugar con solo cinco, seis o siete jugadores es muy difícil. Nosotros hemos tenido un equipo de diez, once o doce jugadores en un mismo partido, algo que no se ve mucho en Primera FEB. Pienso que ‘Zamo’ le da oportunidad a todos los jugadores, sea un minuto o treinta, ¿sabes? Es algo positivo.

Así que tal vez era algo distinto a lo que pensaba cuando llegué de Alemania, pero estaba aquí para hacer lo que quería ‘Zamo’ y para ayudar al equipo en lo que sea, fuese jugando 30 segundos o 30 minutos.

¿Y qué buscaba Zamora con su incorporación? En teoría, llegaba como recambio de Lukovic, pero acabó jugando más al ‘3’.

—La idea era cubrir la lesión de Marko (Lukovic) porque no sabíamos si iban a ser tres semanas o dos meses de baja. Entonces, mientras él se recuperaba, yo cubría la posición del ‘4’ y después me movió al ‘3’, donde jugué el año pasado en Coruña y también en Mallorca. Estaba para ayudar en lo que fuera necesario.

Estando siempre predispuesto al trabajo, ¿dónde cree que rinde mejor?

—Cuanto mejor sea la liga y mayor nivel haya, creo que siempre debería jugar de alero porque los ala-pívots de hoy en día son más grandes.

Es verdad que yo tengo el tiro y soy más móvil que otros ‘4’, pero estos cada año son más grandes y mejores. Es verdad que el ‘4’ moderno está mucho más involucrado en el juego y tiene más protagonismo en los tiros que los ‘3’, normalmente. Pero creo que hago un trabajo parecido tanto al ‘4’ como al ‘3’. Siempre intento jugar con mi estilo, aunque es cierto que, en el baloncesto moderno, los ala-pívots tienen más oportunidades en el juego.

¿Y en qué posición empezó a jugar durante su formación?

—He jugado un poco de todo: ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’... incluso al ‘5’ durante mi etapa universitaria porque fui a una universidad pequeña donde no habíachicos supergrandes o superfuertes: mucho posteo bajo, mucho pick and roll...

Así pues, ¿de qué forma se definiría como jugador: especialista en el triple, involucrado en defensa...?

—Como un jugador competitivo, con energía y pasión. Y sí, creo que bueno desde la línea de tres, asumiendo volumen de lanzamientos, y corriendo la pista, defendiendo... polivalente, vaya.

Pero siempre digo que mi mejor virtud es ganar. He ganado en todos los sitios. Solo hago cosas para ganar partidos.

¿Cree que eso le ha permitido encajar bien en el Hestia?

—Bueno, creo que hemos tenido momentos donde hemos jugado más rápido y con anotación alta, pero en general creo que tuvimos un ritmo un poco más lento, a veces ganando partidos a través de la defensa, que está muy bien también.

Me considero un jugador que puede encajar en todos los sistemas. Tal vez Menorca no ha sido el mejor encaje de mi carrera, pero creo que me he compenetrado muy bien con el vestuario y al final hemos podido conseguir los objetivos del equipo.

Dentro del vestuario, ¿cómo vivían entre los jugadores una situación tan adversa?

—Siempre pesa cuando pasas por momentos tan difíciles con muchas derrotas seguidas. Perdo de verdad, mantuvimos un ambiente muy positivo en el vestuario durante la temporada.

Lukovic también comentaba algo parecido en su día. En su caso, ¿también le sorprendió este ambiente tan bueno?

—Sí y a todos los niveles: afición, Isla, club, directiva, presidente, jugadores... todos.

Y es verdad que todos los que están alrededor del club son gente superbuena y eso también es reseñable. Así que sí, es uno de los mejores grupos en los que he estado.

En la recta final del curso, ¿tuvo dudas en algún momento sobre la consecución del objetivo?

—A ver, en algún momento llegó a estar fuera de nuestro alcance. Creo que fue el partido contra San Pablo Burgos, que estuvimos jugando a la vez que Valladolid y nosotros perdiendo por mucho. En ese momento, sí.

Pero cuando vi que teníamos la última oportunidad frente a Valladolid, sabía que íbamos a lograrlo. Siempre tuve la fe y la esperanza de que lo íbamos a conseguir.

¿Se atrevería a seguir en la Isla si tuviese que volver a pasar por este sufrimiento? ¿En qué piensa de cara a la próxima temporada?

—Bueno, estoy valorando todas las opciones. Como todos los veranos, tenemos que valorar qué es lo mejor para nuestra carrera y nuestra vida.

Y de momento, no lo sé. Estamos hablando y estamos mirando todos los caminos posibles.