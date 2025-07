Diego Alderete: «Me apena irme, Menorca tendrá siempre un sitio dentro de mí»

«Estas cuatro temporadas han sido inmejorables con un ascenso, dos temporadas en LEB Oro; la verdad es que han sido perfectas. Ha sido la mejor etapa de mi vida profesional y, probablemente, personal, sin duda. He sido extremadamente feliz y estoy seguro que gran parte de la persona que soy a día de hoy es gracias a Menorca, a su gente, a la gente del club, a todos los compañeros que he tenido. Les debo mucho por la persona y por el jugador en que me estoy convirtiendo». La de Diego Alderete no es una despedida cualquiera en el Pavelló Menorca– ni para él ni para el Hestia Menorca– y con estas primeras palabras al gabinete de prensa de la entidad, el madrileño quiso abrirse ante su adiós a la Isla. Decisión tomada por el mismo jugador.

Baja de las sensibles en el Hestia 2025-26, tanto en lo deportivo como también y principalmente en lo emocional. El gran capitán del equipo menorquín y que ha defendido la zamarra del Pavelló Menorca durante cuatro temporadas, Diego Alderete, no seguirá a las órdenes del preparador Javier Zamora, quien fuera su gran valedor a la hora de aterrizar en Maó. Alderete, uno de los jugadores más queridos por la grada menorquina, no continuará en la Isla. El ala-pívot madrieño, formado en la cantera del Movistar Estudiantes e internacional con la Selección Española en diferentes categorías de formación, no se enfrentará a un quinto ejercicio aquí, tras haber contado cuatro campañas con el aval de su talento y el cariño de la afición local.

El hasta ahora capitán del equipo menorquín de la Primera FEB alcanzaba los 100 partidos oficiales disputados desde su llegada a la Isla en el partido contra Inveready Gipuzkoa celebrado en el arranque del pasado curso 2024-25 y se unía como centenario al también madrileño Jorge ‘Pitu’ Jiménez (134), al que sucedió en la capitanía menorquina. Finalmente el ‘alcalde’, como se le apodaba en Bintalfa, ha disputado 133 partidos, solo uno menos que ‘Pitu’, con 3.350 minutos, 928 puntos, 802 rebotes– siendo un top en Primera FEB– y valoración de 1246.

Madurez personal y en la pista

En sus palabras de despedida del Hestia y de la Isla, admite Alderete que su periplo en Maó, «ha sido inmejorable. Menorca siempre tendrá un sitio dentro de mí y estoy seguro de que no dejaré de estar presente en la Isla y espero que al club le vaya todo lo mejor que le pueda ir; está n muy buenas manos y ojalá nuestros caminos sigan unidos y vuelvan a encontrarse en ningún momento», abundaba el ya ex jugador del Hestia.

Desde que aterrizó en la Isla, piensa en voz alta, «he cambiado y madurado, dentro y fuera de la pista, he aprendido lo que es que un club dé todo por un proyecto y siempre estaré agradecido al Hestia porque desde el minuto 1 del primer año me di cuenta de que estaba en un proyecto diferente que nos iba a ayudar a crecer y a dar nuestra mejor versión», exclama, emocionado por lo que «me ha aportado a mí Menorca. Lo mejor que me ha dejado Menorca es la gente, diría yo. Estoy seguro que he sacado personas que van a estar conmigo para siempre y eso no lo habría conseguido en otro sitio», enfatizaba ayer Alderete, antes de emprender ya un nuevo rumbo baloncestístico y agradecido especialmente a Zamora, «con quien también he tenido una relación muy cercana por nuestro pasado, por el presente que tuvimos y espero que por el futuro, y eso es lo que me llevo, la gente, las experiencias y cuatro años que han sido los mejores de mi vida».