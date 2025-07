Nueva etapa para Raül Timoner en el Molina de Segunda FEB

Raül Timoner Giménez (Alaior, 1997) quiere volver a sonreír jugando al baloncesto. Es por ello que su nuevo equipo tenía que ofrecerle, ante todo, disfrutar de la experiencia.

Y eso es precisamente lo que le asegura el Molina Basket, un equipo murciano recién ascendido a la Segunda FEB, una categoría que conoce a la perfección tras haber pasado tres últimos complicados meses de competición en el descendido Ciudad de Huelva, el cual se ha visto obligado a renunciar a su plaza en Tercera FEB. Durante su estancia en la localidad andaluza, el insular tuvo que lidiar con el fallecimiento de su padre Ramón tras una larga enfermedad mientras hacía frente a los impagos del club.

«Después de salir de Huelva, me apetecía seguir jugando en Segunda FEB, tener una oportunidad de verdad de hacer un año entero en un equipo que me quisiera. Cada año salen ofertas de Tercera FEB, pero no tenía ganas de ello», reconoce. «Finalmente salió lo de Molina en Segunda FEB. Hablé con el entrenador Carles Miñana y se adaptaba a lo que yo quería: ser importante dentro del equipo, tener minutos y responsabilidad. A partir de ahí, ya se verá cómo se desarrolla la temporada», explica el anunciado en la mañana del miércoles como nuevo jugador del Molina.

La opción del Hestia Menorca

Timoner también ha tenido la opción de arrancar la temporada en Primera FEB de la mano del Hestia Menorca y Javi Zamora, tal y como sucedió el pasado curso en un rol de tercer base para aportar fondo de armario y buena sintonía en el vestuario.

Pese a estar «agradecido y muy contento por el interés», el jugador siente que no es lo que necesita en este momento. «Creo que tanto ‘Zamo’ como yo llegamos la misma conclusión: si me salía una oportunidad como Molina, tenía que cogerla. Ya en un futuro se verá si puedo volver o no, pero creo que necesito un año de sentirme un jugador importante y tener minutos», confiesa.

Eso no quita que dicha andadura en Bintalfa le haya servido para aprender y prepararse para coger los galones que le exigirán ahora en Molina. «He tenido la suerte de estar con líderes. Parece que no, pero tanto Pol Figueras como Víctor Arteaga son jugadores que, sin necesidad de decir muchas palabras, lideran a partir de sus hechos. Eso me ha ayudado a ver cómo se tienen que hacer las cosas al más alto nivel porque, no nos engañemos, el nivel de Primera FEB el año pasado fue espectacular y no es comparable al de Segunda FEB», asegura el formado en el baloncesto universitario estadounidense.

Estancia en Huelva



Con el objetivo de liderar desde el ejemplo y sentirse importante, Timoner puso rumbo a Huelva el pasado mes de febrero, donde todo fue «un poco raro». «Estaba la situación de mi padre, la complicada situación económica de un club que hizo un equipo nuevo... Al principio parecía que nos pagarían, pero luego no fue así. De hecho, aún nos deben dinero a todos», revela.

«También ha sido un aprendizaje para volver a coger sensaciones en Segunda FEB. He tenido partidos buenos y otros no tanto, pero dadas las circunstancias de viajar, no entrenar y demás, creo que se puede sacar una nota positiva de ello. He aprendido, he vuelto a coger el ritmo y, gracias a estos meses, ha salido lo de Molina», relata el canterano del Barça.

El hecho de «aprovechar todas las oportunidades», un consejo que le dio su padre, fue clave para atreverse a dar el paso a Huelva. «Lo cierto es que si por mí hubiera sido, no habría ido. Él fue quien me dijo que diera el paso adelante y si las cosas empeoraban, tendría la oportunidad de poder venir a Menorca. En eso el Huelva sí que cumplió porque me dejaban ir y venir. Yo me pagaba todos lo billetes, iba en tren hasta Madrid y de ahí volaba a la Isla para estar con mi padre en sus últimos momentos. No hay ningún remordimiento porque sé que es lo que él también quería», sentencia.