El Hestia Menorca confirma la baja de David Gómez

David Gómez (Alcalá de Guadaíra, 2004) no continuará cedido un año más en el Hestia Menorca. El jugador, propiedad de un Real Betis que está en vilo por los problemas que está atravesando para confirmar su ascenso a ACB e inscribirse en la liga, aprovechó el comunicado emitido por el club insular para despedirse de la afición a la par que agradecer su apoyo.

«Ha sido un placer haber jugado para el Hestia Menorca, me he sentido muy arropado por la afición, compañeros de equipo y, sobre todo, por Javi Zamora. Ha sido un año de mucho aprendizaje y creo que he dado un paso muy grande como jugador, así que solo puedo dar las gracias a toda la gente que venía a los partidos y confiaba en nosotros hasta el final. Muchas gracias Menorca», expresaba hacia unos aficionados que han disfrutado de su crecimiento dentro del equipo a lo largo de toda la temporada.

De hecho, algunos de ellos albergaban alguna mínima esperanza de que el internacional por las categorías inferiores de la selección española pudiera continuar en el equipo el próximo año, una posibilidad bastante remota atendiendo a la evolución del jugador y la cotización de los cupos nacionales. Asimismo, este diario puede confirmar que el andaluz recibió en su momento el interés de los equipos universitarios de la NCAA estadounidense.

«Su desarrollo y su crecimiento han sido constantes y estoy convencido de que tendrá un gran futuro y que en unos pocos años será un jugador de referencia a nivel nacional. Tiene unas condiciones sensacionales y una actitud y una competitividad que le hacen único», apunta el que ha sido su entrenador este curso, Javi Zamora.