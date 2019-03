Albert Torres, futuro en el aire

De lleno ya en el mes de marzo y a punto para dar el carpetazo de inicio al curso de ciclismo en carretera, todavía hay varios corredores de renombre– españoles sobre todo– que siguen en busca de un contrato para esta temporada con un club profesional. Con muchas de las plantillas de prestigio cerradas, se trata de una misión difícil, pero no imposible. Uno de los que se encuentra en esta– para muchos increíble situación– es el ciclista de Ciutadella, Albert Torres, quien ayer mismo, desde Palma de Mallorca y recién llegado del discreto Campeonato del Mundo 2019 de ciclismo en pista de Polonia, advertía a «Es Diari» que, en este sentido, «mi futuro está todavía en el aire». El ‘pistard’ insular, tras su paso por el Inteja Team de la República Dominicana, pretendía dar un paso adelante y fichar con una escuadra ‘pro’ para tener un calendario de cantidad y calidad, básico para que el insular prosiga su gran camino en la pista.

En torno a la incertidumbre sobre su devenir en lo que resta de 2019 e inicio de 2020, el propio Torres advertía ayer a este diario que le llega «una incógnita grande porque reconozco que tras este último Mundial era muy consciente que mi futuro estaba en el aire al no contar con equipo de carretera», expresaba con cierta preocupación. Un Torres que tras la semana de descanso de la que gozará ahora tras la cita mundialista- con visita incluida a la Isla para estar con su familia-, «aunque ya pensando en posibles variantes o alternativas de calendario en carretera para mí. Sin descartar, como ya avancé en su día en este diario, llevarlo a cabo con la Selección Española de Ruta, hecho que estamos valorando», insistía Torres. «Lo importante es que esté activo toda esta temporada de verano y mi cuerpo no esté tan parado que cuando regrese mi competición en pista me cueste el triple», razonaba el insular.

