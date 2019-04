David Sintes, por encima de Indurain y en Mallorca

La décima edición de la Mallorca 312 Giant Taiwan 2019, con 312 kilómetros más exigentes, tuvo en cabeza de pelotón a unos 8.000 participantes y entre ellos, junto a otros menorquines, estuvo presente y de qué manera David Sintes (1991), de la Peña Ciclista Mahonesa. El ciclista de Maó lograba finalizar en una brillante posición 71, además de ser el 20 de España y de terminar el octavo de su categoría 25-29 años. Sintes, que ya desde la salida frente a la Asociación Hotelera Playa de Muro mostró sus credenciales, vivió una de sus sensaciones más imborrables al acceder a la meta mallorquina justo por delante de dos astros del ciclismo español como Miguel Indurain y Alberto Contador. Con el primero, Sintes pedaleó mano a mano los últimos 180 kilómetros de la Mallorca 312 mientras que Contador estaba en la localidad de Artà y se enganchó al pelotón del mahonés.

En primera persona

El nuevo recorrido de 312 kilómetros de este año contaba con más montaña y la inclusión de dos nuevos puertos: el de Galilea y Es Grau de Superna, en la Sierra de Tramuntana. Más dureza en el recorrido y pese a ello, David Sintes lograba una interesante marca de 10h: 14’: 34’’, resultando su mejor participación, tras bajar en media hora el tiempo logrado hace dos años.

El ciclista de la PC Mahonesa reconocía ayer a «Es Diari» estar «muy contento por lograr acabar muy entero y con fuerza la Mallorca 312, sobre todo porque me ha salido bien; rodar con exprofesionales además es un privilegio», señalaba, de regreso ya a casa el insular. Un Sintes que para completar esta edición de la ronda mallorquina se empleó a fondo previamente para estar a punto: «He completado un invierno de muchos kilómetros y últimamente me he dedicado a competir aquí en Menorca y bajar horas de bicicleta».

