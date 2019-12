El entorno de Albert Torres augura éxitos con el Movistar

El mítico Movistar Team celebraba estos pasados días la esperada presentación de su novedoso equipo para la inminente temporada del 2020, la décima bajo el patrocinio principal de Telefónica; una puesta de largo del equipo de Eusebio Unzué que tuvo como uno de los grandes protagonistas al ‘pistard’ de Ciutadella, Albert Torres, quien a sus 29 años ve cumplido su sueño de enrolarse en las filas de un ‘grande’ del ciclismo español. En el Auditorio de la sede central de la compañía telefónica en Madrid, Torres fue uno de los rostros más perseguidos, al tratarse de uno de los fichajes mediáticos que días atrás de anunciarlo, Movistar Team ya había confirmado públicamente «el inicio de una nueva era» en 2020, con «importantes refuerzos».

Torres ya tiene equipo profesional UCI Pro Tour y de esta manera, el menorquín ve reconocido su enorme trabajo y talento en el ciclismo y, por otra parte, Emilio Unzué– mánager general de Movistar y uno de los líderes más respetados y reconocidos del deporte español–, se sale con la suya, ya que temporadas anteriores ya se había interesado por el ciutadellenc, pese a no rubricarse, por diferentes circunstancias. Ahora, precisamente en un año de Juegos Olímpicos y a poco más de medio año de Tokio 2020, Torres salta a la palestra y tendrá la oportunidad de demostrar que, por qué no, un as de la pista puede aportar en la ruta.