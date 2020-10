Prometedor broche a tres semanas de vértigo

La Selección Española de MTB XCO cerraba con muy buena nota su participación en el Europeo 2020 de Monte Tamaro–Monteceneri (Suiza) este pasado fin de semana, un Campeonato de Europa que supuso el bautizo en sus respectivas categorías de los ciclistas de la Penya Ciclista Ciutadella, Núria Bosch y Francesc Barber. Los dos menorquines, actuales campeones de España 2020 en sus edades sub-23 y júnior respectivamente, mostraron su gran nivel en un Europeo complejo, por las condiciones climatológicas y de circuito.

Barber, quien de momento cursa sus estudios en Ciutadella y lo compagina con sus entrenamientos y competiciones fuera de la Isla con el Primaflor Racing Team, completó en Suiza una carrera de menos a más que le llevaría en una extraordinaria última vuelta a meterse en el top20, finalizando 18º en su primer Europeo, siendo además júnior de primer año. El propio ciclista de la PC Ciutadella, ya desde casa, narraba su debut en un Europeo, de un sabor agridulce. «No fue la carrera que esperaba pero aún así, muy contento y agradecido de haber podido correr tres grandes carreras este mes de octubre (JS Nove Mesto, Mundial y este Europeo)», exclamaba Barber, muy satisfecho por el trabajo de su equipo, el Primaflor y agradecido a la Real Federación Española de Ciclismo, «por darme la oportunidad y a todas las personas que me han apoyado día a día», expresaba públicamente el ‘biker’.

«Aquí termina mi temporada 2020, corta y especial, pero donde he podido aprender mucho. Ahora toca descansar y empezar la preparación de cara al 2021», finalizaba.

Por su parte, su compañera sub-23 de la Penya, Núria Bosch, enrolada en las filas del equipo catalán Amunt CC, concluía su primera aparición en un Campeonato de Europa en la 23ª posición final XCO. «Estoy muy satisfecha de la experiencia y aprendizaje que me llevo de esos 20 días de carreras internacionales, tan lejos de ‘casita’», expresaba nostálgica Bosch, que ha vivido un mes de octubre frenético a nivel internacional.

Ahora le llega a la ciutadellenca la vuelta a la rutina, donde me espera otra carrera: ponerse al día en la universidad. Mientras tanto, agregaba, «’Next and last stop’ Barcelona, con la Copa Catalana Internacional 2020», sentenciaba, ilusionada.