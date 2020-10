Albert Torres: «Marcho súper feliz del Giro»

«21/21. Súper feliz de terminar mi primera gran vuelta de tres semanas, el Giro de Italia. Gracias Movistar Team por poder formar parte de esta bonita experiencia». De esta manera el ciclista ciutadellenc Albert Torres se despedía de tierras italianas, tras acabar el Giro en el puesto 106 y, lo más importante, con muy buenas sensaciones suyas y del equipo navarro. Desde la primera etapa el ciutadellenc se empecinó en desmontar este falto mito español que un buen ?pistard? difícilmente puede ser útil en la carretera; y menos en un grande, como el Movistar.

«Honestamente, he vivido un contraste de emociones, te ves allí peleando en una fuga al final del Giro, que para mí es una cosa que me impacta», reconocía ayer Torres, para Movistar. Y es que admitía el ciclista que una incógnita que tenía era «ver cómo respondía el cuerpo pero vimos que iban pasando las etapas y lo estaba asimilando bastante bien», se congratulaba.

Un Torres que transmitía este lunes «optimismo por estar allí. El año pasado fue un año difícil y estar en este equipo y aprovechar esta oportunidad de disfrutar con las circunstancias que estamos viviendo es único y especial; me llevo un recuerdo muy bonito y gratificante para el futuro», manifestaba el insular, en boca ya de todo el ciclismo español. «Lo que más me ha sorprendido ha sido vivirlo en primera persona; estoy acostumbrado a mirarlo por televisión y correr estas etapas con grandes ciclistas en el pelotón es un contraste que a poco a poco me cuesta asimilar».