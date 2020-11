«La ‘bici’, parte de mi vida»

La veterana ciclista de Ciutadella y residente en Asturias, Ruth Moll (1974) está de vuelta, con la máxima ambición y, a nivel competitivo, recordando por momentos la ‘biker’ que llegó a proclamarse campeona de España absoluta de ciclocross y en los podios de BTT, en aquellas ‘batallas’ con la mallorquina, Marga Fullana. Esta semana anterior empezó la primera prueba de la Comunidad de Madrid, en el circuito V-Bikes, única en toda España. Fue en la capital pero a nivel nacional, prueba en la que Moll debutó como Máster, licencia que este año se ha sacado la insular «para poder ganar el Campeonato de España, ya que tengo muchas opciones».

Ruth Moll va más allá y confiada en poder ganar el Nacional Máster, «como objetivo o recompensa, poder hacer un papel digno en el Mundial. Sería ya un sueño hacer medalla pero este año será experiencia y poder estar delante», vaticina la ciutadellenca, viéndose «con posibilidades aunque todavía hay interrogantes de cara a enero».

Moll arrancó temporada en Diada Fresno (Madrid) y la carrera le salió bien, ganando en Máster. «No tuve ningún problema, en la segunda ya saqué bastante ventaja y debuté con victoria fácil», expresaba a «Es Diari». Este año en Máster el reto, insistía Moll, es «llegar al Nacional, que tengo muchas opciones y poder participar en el Mundial», de los días 17 y 18 de enero, en Bélgica. «La idea es correr en Máster, lo que implica que ya no correré con las jóvenes; tengo 46 años y no puedo estar a su nivel aunque lo tengo muy bueno para mi edad», se autoanaliza. O sea, que se las verá «con gente de mi edad, ya no son ciclistas de 20-25 años».

Pero antes de atrapar Bélgica, Ruth Moll deberá cumplir en el Campeonato de España, que es en Torrelavega (Cantabria), una semana antes. «En principio tengo opciones, veremos qué pasa», exclama una Moll feliz en ‘bici’. «La bicicleta es parte de mi vida, como una rutina. Una forma de vida es practicar ciclismo ya que es mi trabajo y siempre voy en bicicleta», nos cuenta, reconociendo que «no entreno como antes evidentemente porque aparte que no tengo la misma motivación, el ritmo no puede ser el mismo.

Disfruto de las cosas que salen y aprovecho el tiempo». Para el Nacional, «me veo bien y para el Mundial me lo tomo como una experiencia. Espero que también salga bien pero si no puede ser, me lo tomo como un gran viaje y una buena experiencia», zanja, ilusionada.